"Працюватимемо день і ніч": з'явилася перша заява в. о. глави МВС Клименка (відео)

За словами Клименка, зараз робиться все, щоб встановити причини катастрофи в Броварах і не допустити повторення чогось подібного в майбутньому.

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Виконувач обов'язків міністра внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що відомство продовжуватиме працювати в тому напрямку, який почав покійний Денис Монастирський. За його словами, першочерговим завданням є забезпечення стабільної роботи всіх органів і підрозділів МВС. Про це Клименко заявив в ефірі національного телемарафону.

"Ми повинні виконати всі завдання на згадку про наших товаришів", — сказав Клименко.

Він зазначив, що колектив МВС (Нацполіція, ДСНС, Національна гвардія, Прикордонна служба, Міграційна служба — робитиме все, щоб країна працювала стабільно, щоб кожен громадянин України почувався у безпеці).

"Щоб наша країна відчувала, що ми стоїмо на її захисті", — сказав Клименко.

За його словами, поки що рано говорити про призначення заступників міністра. Він також зазначив, що залишатиметься головою Національної поліції України та виконуватиме обов'язки голови МВС одночасно.

"Це рішення уряду", — сказав Клименко.

Що стосується катастрофи в Броварах, то в. о. міністра МВС заявив, що робиться все, щоб найближчим часом встановити причини того, що сталося.

"Працюватимемо день і ніч, щоб дати відповіді на питання, які є у суспільства", — заявив Клименко.

[ + – ] Клименко про роботу МВС

Раніше Фокус писав, що Кабінет Міністрів повідомив, що начальник Нацполіції Клименко буде в. о. голови МВС замість Монастирського.

Ще нагадаємо, що ДСНС завершило пошуково-рятувальні роботи у Броварах. За словами радника голови МВС Антона Геращенка, причиною трагедії в Броварах могла стати помилка пілота, несправність техніки, або диверсія вертольота, на якому керівництво відомства прямувало в гарячу точку.

Також повідомлялося, що МВС опублікувало список загиблих пасажирів і пілотів. В авіакатастрофі загинули семеро представників міністерства і льотний екіпаж, що знаходився на борту вертольота.