"Будем работать день и ночь": появилось первое заявление и.о. главы МВД Клименко (видео)

По словам Клименко, на данный момент делается все, чтобы установить причины катастрофы в Броварах и не допустить повторения чего-то подобного в будущем.

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Исполняющий обязанности министра внутренних дел Игорь Клименко заявил, что ведомство будет продолжать работать в том направлении, которое начал покойный Денис Монастырский. По его словам, первоочередной задачей является обеспечение стабильной работы всех органов и подразделений МВД. Об этом Клименко заявил в эфире национального телемарафона.

"Мы должны выполнить все задания в память о наших товарищах", — сказал Клименко.

Он отметил, что коллектив МВД — (Нацполиция, ГСЧС, Национальная гвардия, Пограничная служба, Миграционная служба – будет делать все, чтобы страна работала стабильно, чтобы каждый гражданин Украины чувствовал себя в безопасности.

"Чтобы наша страна чувствовала, что мы стоим на ее защите", — сказал Клименко.

По его словам, пока рано говорить о назначении заместителей министра. Он также отметил, что будет оставаться главой Национальной полиции Украины и исполнять обязанности главы МВД одновременно.

"Это решение правительства", — сказал Клименко.

Что касается катастрофы в Броварах, то и.о. министра МВД заявил, что делается все, чтобы в ближайшее время установить причины произошедшего.

"Будем работать день и ночь, чтобы дать ответы на вопросы, которые есть у общества", — заявил Клименко.

[ + – ] Клименко о работе МВД

Ранее Фокус писал, что Кабинет министров сообщил, что начальник Нацполиции Клименко будет и.о. главы МВД вместо Монастырского.

Еще напомним, что ГСЧС завершило поисково-спасательные работы в Броварах. По словам советника главы МВД Антона Геращенко, причиной трагедии в Броварах могла стать ошибка пилота, неисправность техники, или же диверсия вертолета, на котором руководство ведомства направлялось в горячую точку.

Также сообщалось, что МВД опубликовало список погибших пассажиров и пилотов. В авиакатастрофе погибли семеро представителей министерства и летный экипаж, находившийся на борту вертолета.