Відпочинок пресофіцерки ДПСУ в Парижі: Плантовську звільнили з військової служби, — ЗМІ

Помічник голови ДПСУ Андрій Демченко зазначив, що тисячі українських прикордонників зі зброєю в руках захищають країну, та наголосив, що їх не варто порівнювати з "діями окремих військовослужбовців".

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Колишню офіцерку пресслужби Південного регіонального управління ДПСУ Іванну Плантовську, яка потрапила в скандал через публікацію знімків із відпочинку під час війни, звільнили з військової служби. Про це пише "Українська правда" з посиланням на слова спікера ДПСУ Андрія Демченка.

Демченко згадав про те, що після ситуації зі знімками Плантовську перевели з пресслужби Південного регіонального управління до Житомирського прикордонного загону на посаду, не пов'язану зі ЗМІ та комунікацією.

За словами спікера, наприкінці січня Іванну Плантовську звільнили з ДПСУ відповідно до українського законодавства.

"Ще раз зазначу, під час повномасштабної війни тисячі прикордонників, чоловіків і жінок, зі зброєю в руках захищають країну та гинуть за неї, самовіддано забезпечують захист кордону на не менш загрозливих напрямках, тому я дуже сподіваюся, що наших хлопців перестануть і не порівнюватимуть із діями окремих військовослужбовців, які більше уваги приділяють особистому життю й вихваляються цим", — сказав Демченко журналістам.

У чому суть скандалу з Іванною Плантовською

На початку січня колишня речниця Південного регіонального управління ДПСУ Іванна Плантовська виклала у своїх соціальних мережах новорічні знімки, зроблені в Парижі. Крім того, дівчина не раз публікувала фото з відпочинку протягом 2022 року, чим викликала хвилю невдоволення серед користувачів інтернету.

Багато українців визнали недоречною демонстрацію "розкішного" життя з боку державної службовиці під час повномасштабної війни. Водночас деякі громадяни стали на захист Плантовської, вказавши, що вона залишила країну законно.

[ + – ] Іванна Плантовська в Парижі

Незабаром 9 січня журналісти повідомили про переведення Іванни Плантовської до Житомирського прикордонного загону, який охороняє ділянку українського кордону з Гомельською областю Республіки Білорусь.

Нагадаємо, що 23 січня Рада національної безпеки та оборони України посилила правила виїзду за кордон для державних службовців, окрім випадків службового відрядження.

Ще Фокус писав про те, що в. о. голови податкової інспекції Києва Оксана Датій, у якої під час обшуку знайшли так звані "списки бажань", написала заяву про звільнення. За даними ЗМІ, ексчиновниці оголосять підозру в незаконному збагаченні.