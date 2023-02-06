"Хто кого перебіжить": Арахамія розповів про боротьбу силовиків із корупціонерами

За словами голови фракції "Слуга народу", між українськими правоохоронцями виникла певна конкуренція щодо викриття фактів корупції серед чиновників.

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Представники правоохоронних органів України отримали від президента вказівку про те, що не має бути жодних "стоперів" щодо викриття корупційних схем. Про це розповів голова президентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в інтерв'ю Forbes Ukraine.

Арахамія зазначив, що "хрестовий похід" проти корупціонерів назрівав уже давно. За його словами, президент Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що почуття справедливості у громадян України не повинно бути порушене, оскільки це безпосередньо позначиться на моральному дусі суспільства.

"Президент постійно говорив про це на нарадах. Зрештою, кількість сигналів стала такою, що всі ці історії почали литися через край. Тому десь у середині січня президент зібрав силовиків", — згадує лідер фракції.

Давид Арахамія зазначив, що приблизне посилення українського президента полягало в тому, що у боротьбі з корупцією не може бути недоторканних осіб.

"Зараз вони отримали прямий меседж, що ніяких "стоперів" не має бути. Тому це лише початок. І ми навіть побачили певну конкуренцію між правоохоронцями – хто кого перебіжить", — сказав Арахамія.

Лідер президентської фракції також прокоментував свою нещодавню заяву про можливу відставку глави Міноборони Олексія Резнікова, зазначивши, що питання про кадрові зміни в оборонному секторі поки не стоїть.

Народний депутат також підкреслив, що він не має підстав підозрювати Резнікова в участі в корупційних схемах. Він зазначив, що міністр оборони багато часу приділяє міжнародній політиці, воліючи делегувати процеси свої підлеглим.

Нагадаємо, що 5 лютого нардепка від партії "Слуга народу" Мар'яна Безугла анонсувала відставку міністра оборони України Олексія Резнікова. Пізніше цю інформацію підтвердив Давид Арахамія, наголосивши, що "війна диктує кадрову політику".

Того ж дня народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк заявив, що посаду міністра оборони може обійняти нинішній керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов. Йшлося також про те, що Резніков може очолити Міністерство стратегічних галузей промисловості.

Ще Фокус писав про те, що 2 лютого голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія підбив підсумки роботи українських спецслужб за останню добу на тлі недавніх корупційних скандалів. Нардеп звітував про проведені обшуки, затримання та звільнення.