"Кто кого перебежит": Арахамия рассказал о борьбе силовиков с коррупционерами

По словам главы фракции "Слуга народа", между украинскими правоохранителями возникла определенная конкуренция касательно разоблачения фактов коррупции среди чиновников.

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Представители правоохранительных органов Украины получили от президента указание о том, что не должно быть никаких "стоперов" в отношении разоблачения коррупционных схем. Об этом рассказал председатель президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в интервью Forbes Ukraine.

Арахамия отметил, что "крестовый поход" против коррупционеров назревал уже давно. По его словам, президент Владимир Зеленский не раз подчеркивал, что чувство справедливости у граждан Украины не должно быть нарушено, так как это напрямую отразится на моральном духе общества.

"Президент постоянно говорил об этом на совещаниях. В конце концов количество сигналов стало таким, что все эти истории начали литься через край. Поэтому где-то в середине января президент собрал силовиков.", — вспоминает лидер фракции.

Давид Арахамия отметил, что приблизительный посыл украинского президента заключался в том, что в борьбе с коррупцией не может быть неприкосновенных лиц.

"Сейчас они получили прямой месседж, что никаких "стоперов" не должно быть. Поэтому это только начало. И мы даже увидели определенную конкуренцию между правоохранителями – кто кого перебежит", — сказал Арахамия.

Лидер президентской фракции также прокомментировал свое недавнее заявление о возможной отставке главы Минобороны Алексея Резникова, отметив что вопрос о кадровых изменениях в оборонном секторе пока не стоит.

Народный депутат также подчеркнул, что у него нет оснований подозревать Резникова в участии в коррупционных схемах. Он указал на то, что министр обороны много времени уделяет международной политике, предпочитая делегировать процессы свои подчиненным.

Напомним, что 5 февраля нардеп от партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая анонсировала отставку министра обороны Украины Алексея Резникова. Позже эту информацию подтвердил Давид Арахамия, отметив, что "война диктует кадровую политику".

В тот же день народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк заявил, что должность министра обороны может занять нынешний руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов. Речь также шла о том, что Резников может возглавить Министерство стратегических отраслей промышленности.

Еще Фокус писал о том, что 2 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подвел итоги работы украинских спецслужб за последние сутки на фоне недавних коррупционных скандалов. Нардеп отчитался о проведенных обысках, задержаниях и увольнениях.