У Києві та низці областей України завтра не вимикатимуть світло, – ДТЕК

Причиною такого рішення називають "Укренерго", який не надав обмеження щодо лімітів. Водночас українцям нагадали — в разі перевантаження мережі застосують стабілізаційні відключення.

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Національна енергетична компанія "Укренерго" не надала на завтра ліміти щодо відключення електрики у п'яти областях та Києві. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

12 лютого не вимикатимуть електрику в таких регіонах:

Київ;

Київська область;

Одеська область;

Дніпропетровська область.

Ситуація може змінитись лише у разі перенавантаження енергосистеми. У такому разі можуть відключати електроенергію за стабілізаційними графіками.

У яких ще регіонах 12 лютого не відключатимуть світло?

Таке ж повідомлення розмістили у "Прикарпаттяобленерго". Енергетики заявили, що в їхній зоні відповідальності не відключатимуть світло. В неї входить Івано-Франківська область, там також не відключатимуть електрику. Причиною називають поновлення роботи двох енергоблоків на одній з АЕС та ЗСУ.

Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль повідомив, що в області не вимикатимуть світло 12 лютого. Водночас він закликав економно використовувати електроенергію та не включати енергомісткі пристрої.

Крім цього у "Волиньобленерго", що забезпечує електроенергією Луцьк та Волинську область, теж не вимикатимуть електроенергію.

Нагадаємо, у Міненергетики повідомили, що 10 лютого окупанти пошкодили об'єкти генерації та високовольтну мережу України. Найважча ситуація у Запорізькій, Харківській та Хмельницькій областях. Також через обстріл в Україні скасовують "день зі світлом" після ракетних ударів ЗС РФ.