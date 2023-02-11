В Киеве и ряде областей Украины завтра не будут отключать свет, – ДТЭК

Причиной такого решения называют "Укрэнерго", который не предоставил ограничения по лимитам. В то же время украинцам напомнили – при перегрузке сети будут применены стабилизационные отключения.

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Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" не предоставила на завтра лимиты по отключению электричества в пяти областях и Киеве. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

12 февраля не будут отключать электричество в таких регионах:

Киев;

Киевская область;

Одесская область;

Днепропетровская область.

Ситуация может измениться только в случае перенагрузки энергосистемы. В таком случае могут отключать электроэнергию по стабилизационным графикам.

В каких еще регионах 12 февраля не будут отключать свет?

Такое же сообщение разместили в "Прикарпатьеоблэнерго". Энергетики заявили, что в их зоне ответственности не будут отключать свет. В нее входит Ивано-Франковская область. Там не будут отключать электричество. Причиной называют возобновление работы двух энергоблоков на одной из АЭС и ВСУ.

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль сообщил, что в области не будут выключать свет 12 февраля. Вместе с тем он призвал экономно использовать электроэнергию и не включать энергоемкие устройства.

Кроме этого в "Волыньоблэнерго", которая обеспечивает электроэнергией Луцк и Волынскую область, тоже не будут выключать электроэнергию.

Напомним, в Минэнергетики сообщили, что 10 февраля оккупанты повредили объекты генерации и высоковольтную сеть Украины. Самая тяжелая ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Также из-за обстрелов в Украине отменяют "день со светом" после ракетных ударов ВС РФ.