Енергосистема України працює четвертий день без лімітів: як це вдалося фахівцям

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, усі 9 енергоблоків АЕС працюють та забезпечують більше половини обсягів електроенергії. Обмеження можливі на Одещині через ремонт інфраструктури та у східній частині Харківської області.

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Українська енергосистема четверту добу поспіль працює з нульовим дефіцитом. Про це повідомила у Facebook 15 лютого пресслужба Міністерства енергетики України.

За даними голови міністерства Германа Галущенка, генерація електроенергії забезпечує її споживання. Усі 9 енергоблоків АЕС працюють, забезпечуючи більше половини обсягів електроенергії, що виробляється в Україні.

"Сприятливі погодні умови цієї зими дозволяють потужно працювати гідрогенерації, зростають обсяги виробництва електроенергії з відновлюваних джерел", — заявив міністр енергетики України.

Стабілізаційні відключення можливі на Одещині через ремонт мережної інфраструктури. Через ворожі обстріли східної частини Харківської області та пошкодження електромереж знеструмлено Куп'янськ і прилеглі райони, підсумував чиновник.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький констатував покращення ситуації в енергосфері останніми днями.

"Сьогодні "Укренерго" не вводило ліміти споживання в області, виходячи з того, що в енергосистемі взагалі немає дефіциту потужності. Є деякі регіони, в яких розбиті мережі та просто неможливо доставити 100% електроенергії, яка потрібна споживачам. Паралельно займаємося відновленням мереж, щоб ці вузькі місця усунути", — наголосив він.

За словами голови правління, енергетики відновлюють систему рекордними темпами.

"Навіть ті обмеження, які в деяких регіонах все ще можуть бути, наприклад, Одеса чи Київ, не мають катастрофічного характеру. Сподіваюся, найближчим часом нам вдасться позбутися і їх", — сказав Кудрицький.

Нагадаємо, що 14 лютого Міненерго попереджало про можливі стабілізаційні відключення в Одеській та Хмельницькій областях. За словами гендиректора постачальника енергії YASNO Сергія Коваленка, говорити про безперебійну роботу енергосистеми ще зарано.

В Одесі 3 лютого сталася масштабна аварія на підстанції НЕК "Укренерго". Через неї без світла залишилось кілька районів міста.

Фокус раніше докладно розбирався, чи подолала Україна дефіцит електроенергії та чи зможуть громадяни розраховувати на відсутність стабілізаційних та аварійних відключень.