Энергосистема Украины работает четвертый день без лимитов: как это удалось специалистам
По словам министра энергетики Германа Галущенко, все 9 энергоблоков АЭС работают и обеспечивают более половины объемов электроэнергии. Ограничения возможны в Одесской области из-за ремонта инфраструктуры и в восточной части Харьковской области.
Украинская энергосистема четвертые сутки подряд работает с нулевым дефицитом. Об этом сообщила в Facebook 15 февраля пресс-служба Министерства энергетики Украины.
По данным главы министерства Германа Галущенко, генерация электроэнергии обеспечивает ее потребление. Все 9 энергоблоков АЭС работают, обеспечивая более половины объемов производимой электроэнергии в Украине.
"Благоприятные погодные условия этой зимой позволяют мощно работать гидрогенерации, растут объемы производства электроэнергии из возобновляемых источников", — заявил министр энергетики Украины.
Стабилизационные отключения возможны в Одесской области из-за ремонта сетевой инфраструктуры. Из-за вражеских обстрелов восточной части Харьковской области и повреждения электросетей обесточены Купянск и близлежащие районы, заключил чиновник.
Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий констатировал улучшение ситуации в энергосфере в последние дни.
"Сегодня "Укрэнерго" не доводило лимиты потребления в области, исходя из того, что в энергосистеме вообще нет дефицита мощности. Есть некоторые регионы, в которых разбиты сети и просто невозможно доставить 100% электроэнергии, необходимой потребителям. Параллельно занимаемся восстановлением сетей, чтоб эти узкие места устранить", — подчеркнул он.
По словам главы правления, энергетики восстанавливают систему рекордными темпами.
"Даже те ограничения, которые в некоторых регионах все еще могут быть, например, Одесса или Киев, не носят катастрофический характер. Надеюсь, в ближайшее время нам удастся избавиться и от них", — заключил Кудрицкий.
Напомним, что 14 февраля Минэнерго предупреждало о возможных стабилизационных отключениях в Одесской и Хмельницкой областях. По словам гендиректора поставщика энергии YASNO Сергея Коваленко, говорить о бесперебойной работе энергосистемы еще рано.
В Одессе 3 февраля произошла масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго". Из-за нее без света остались несколько районов города.
Фокус ранее подробно разбирался, преодолела ли Украина дефицит электроэнергии и смогут ли граждане рассчитывать на отсутствие стабилизационных и аварийных отключений.