Энергосистема Украины работает четвертый день без лимитов: как это удалось специалистам

По словам министра энергетики Германа Галущенко, все 9 энергоблоков АЭС работают и обеспечивают более половины объемов электроэнергии. Ограничения возможны в Одесской области из-за ремонта инфраструктуры и в восточной части Харьковской области.

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Украинская энергосистема четвертые сутки подряд работает с нулевым дефицитом. Об этом сообщила в Facebook 15 февраля пресс-служба Министерства энергетики Украины.

По данным главы министерства Германа Галущенко, генерация электроэнергии обеспечивает ее потребление. Все 9 энергоблоков АЭС работают, обеспечивая более половины объемов производимой электроэнергии в Украине.

"Благоприятные погодные условия этой зимой позволяют мощно работать гидрогенерации, растут объемы производства электроэнергии из возобновляемых источников", — заявил министр энергетики Украины.

Стабилизационные отключения возможны в Одесской области из-за ремонта сетевой инфраструктуры. Из-за вражеских обстрелов восточной части Харьковской области и повреждения электросетей обесточены Купянск и близлежащие районы, заключил чиновник.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий констатировал улучшение ситуации в энергосфере в последние дни.

"Сегодня "Укрэнерго" не доводило лимиты потребления в области, исходя из того, что в энергосистеме вообще нет дефицита мощности. Есть некоторые регионы, в которых разбиты сети и просто невозможно доставить 100% электроэнергии, необходимой потребителям. Параллельно занимаемся восстановлением сетей, чтоб эти узкие места устранить", — подчеркнул он.

По словам главы правления, энергетики восстанавливают систему рекордными темпами.

"Даже те ограничения, которые в некоторых регионах все еще могут быть, например, Одесса или Киев, не носят катастрофический характер. Надеюсь, в ближайшее время нам удастся избавиться и от них", — заключил Кудрицкий.

Напомним, что 14 февраля Минэнерго предупреждало о возможных стабилизационных отключениях в Одесской и Хмельницкой областях. По словам гендиректора поставщика энергии YASNO Сергея Коваленко, говорить о бесперебойной работе энергосистемы еще рано.

В Одессе 3 февраля произошла масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго". Из-за нее без света остались несколько районов города.

Фокус ранее подробно разбирался, преодолела ли Украина дефицит электроэнергии и смогут ли граждане рассчитывать на отсутствие стабилизационных и аварийных отключений.