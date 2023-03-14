"Є пошкодження": у Міненерго розповіли, у яких областях можливі відключення світла

Генерації електроенергії, за словами міністра Германа Галущенка, достатньо для покриття всіх споживачів, але жителям Києва, Харківської, Житомирської та Київської областей доведеться зіткнутися з тимчасовими відключеннями.

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У вівторок, 14 березня, енергосистема працюватиме без обмежень споживачів електроенергії. Про це повідомив у своєму Facebook міністр енергетики Герман Галущенко.

За словами міністра, генерації електроенергії в Україні наразі достатньо для покриття всіх споживачів електроенергії в країні, водночас через пошкодження окремих ділянок мережі місцями зберігаються відключення.

Наразі ведуться ремонтні роботи на об'єктах високовольтних мереж, які постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу 9 березня.

Галущенко повідомив, що зокрема, на Житомирщині можливі тимчасові обмеження електропостачання окремих категорій споживачів у зв'язку з ремонтом мережевої інфраструктури.

Учора енергетики звернулися до мешканців Харкова із проханням з 13 березня знизити споживання електроенергії. Така необхідність пов'язана з проведенням відновлювальних робіт на об'єктах НЕК "Укренерго". У Харківобленерго повідомляється, що Харків та область можуть зіткнутися з погодинними графіками відключення світла найближчими днями.

Також у Києві та Київській області будуть частково застосовані стабілізаційні відключення. Про це повідомили сьогодні у компанії ДТЕК.

Минулого тижня, 9 березня, Фокус писав про масований обстріл України з боку РФ, була випущена 81 ракета різного базування. Внаслідок обстрілу у багатьох містах було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, наприкінці лютого представники Міненерго розповіли, як тепла погода та зростання світлового дня покращили ситуацію з енергопостачанням в Україні.

Також після масованого ракетного удару 9 березня в ДТЕК пояснили українцям, чому компанія вводить превентивні відключення світла в деяких регіонах країни.