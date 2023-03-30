На Київщині потерпілим від російських обстрілів роздають чипси та "Пепсі"

За словами волонтерки Антоніни Корнієнко, допомогу можна отримати лише за наявності акта про пошкодження майна.

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У селищі Велика Димерка Броварського району Київської області волонтери роздають гуманітарну допомогу у вигляді чипсів та газованки "Пепсі". Про це 30 березня повідомила волонтерка Антоніна Корнієнко.

Водночас, як виявилось, допомогу можуть отримати лише ті, чиє майно постраждало внаслідок російських обстрілів. Для того, щоб отримати газованку та чипси, потрібно принести акт про пошкодження майна.

"Сьогодні ми отримали гуманітарну допомогу у вигляді чипсів та "Пепсі". Сьогодні з 16 до 18 години видаватимемо постраждалому цивільному населенню Великодимерської громади. З собою принесіть акти про руйнування. Усім постраждалим можна отримати чипси та "Пепсі"", — розповіла Антоніна Корнієнко.

За словами волонтера, роздаватимуть гуманітарну допомогу на вулиці Бобрицькій, 18-В. Як зазначила Корнієнко, раніше попередити населення не могли, оскільки допомога надійшла сьогодні, 30 березня.

Нагадаємо, 28 березня стало відомо про загибель волонтера на ім'я Марек із Польщі. Чоловік отримав поранення на Бахмутському напрямку.

Раніше, 14 березня, видання The Guardian писало, що українські волонтери об'єдналися у групу під назвою "Чорний тюльпан" та шукають тіла загиблих російських солдатів на війні в Україні.

Також нагадаємо, 10 лютого український волонтер та журналіст Денис Христов показав, як допоміг вивезти з Карлівки Донецької області фермера, який не хотів кидати своїх тварин. Волонтерові довелося також вивезти 71 козу, 45 курей, а також двох кішок та собаку.