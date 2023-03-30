В Киевской области пострадавшим от российских обстрелов раздают чипсы и "Пепси"

По словам волонтера Антонины Корниенко, помощь можно получить только при наличии акта о повреждении имущества.

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В поселке Великая Дымерка Броварского района Киевской области волонтеры раздают гуманитарную помощь в виде чипсов и газировки "Пепси". Об этом 30 марта сообщила волонтер Антонина Корниенко.

При этом, как оказалось, помощь могут получить только те, чье имущество пострадало в результате российских обстрелов. Для того чтобы получить газировку и чипсы, нужно принести акт о повреждении имущества.

"Сегодня мы получили гуманитарную помощь в виде чипсов и "Пепси". Сегодня с 16 до 18 часов будем выдавать пострадавшему гражданскому населению Великодымерской общины. С собой принесите акты о разрушении. Всем пострадавшим можно получить чипсы и "Пепси", — рассказала Антонина Корниенко.

По словам волонтера, раздавать гуманитарную помощь будут на улице Бобрицкой, 18-В. Как отметила Корниенко, раньше предупредить население не могли, поскольку помощь поступила сегодня, 30 марта.

Напомним, 28 марта стало известно о гибели волонтера по имени Марек из Польши. Мужчина получил ранение на Бахмутском направлении.

Ранее, 14 марта, издание The Guardian писало, что украинские волонтеры объединились в группу под названием "Черный тюльпан" и занимаются поиском тел погибших российских солдат на войне в Украине.

Также напомним, 10 февраля украинский волонтер и журналист Денис Христов показал, как помог вывезти из Карловки Донецкой области фермера, который не хотел бросать своих животных. Волонтеру пришлось также вывезти 71 козу, 45 кур, а также двух кошек и собаку.