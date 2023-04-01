Допомагав тікати від мобілізації до Румунії: на Буковині СБУ викрила священика УПЦ МП

За даними спецслужб, "пунктом збору" для "ухилянтів" служила територія Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП.

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Служба безпеки України повідомила про підозру помічнику настоятеля Свято-Вознесенського чоловічого монастиря Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ МП у зв'язку з його причетністю до схеми незаконного виїзду з країни осіб, які підлягають мобілізації. Про це пише пресслужба СБУ.

Повідомляється, що священнослужитель запропонував трьом людям "допомогу" у вигляді безперешкодного виїзду до Румунії. Крім того, "ухилянтам" обіцяли надати документи для подальшого пересування Європою.

"Пунктом збору" учасників схеми був монастир. Саме звідти мав розпочатися їхній шлях до Румунії, однак після досягнення кордону втікачам показали ділянку, якою вони нібито можуть самі перейти на територію сусідньої держави.

"Співробітники СБУ задокументували злочинні дії організатора схеми та заблокували канал нелегальної міграції. Клірику повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон України)", — йдеться у повідомленні СБУ.

Нагадаємо, що 31 березня у Київській міській прокуратурі повідомили про направлення обвинувального акта стосовно проросійського блогера, який переховувався від правоохоронців у монастирі УПЦ МП. За даними ЗМІ, йдеться про Дмитра Скворцова.

Крім того, 31 березня національний заповідник "Києво-Печерська лавра" подав до суду на представників УПЦ МП у зв'язку із перешкоджанням передачі державного майна.

Ще ми писали про те, що 31 березня митрополит УПЦ МП Павло анонсував штурм Києво-Печерської лаври. Попри це, за оголошений час нічого подібного на території монастиря не сталося.