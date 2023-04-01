Помогал убегать от мобилизации в Румынию: на Буковине СБУ разоблачила священника УПЦ МП

По данным спецслужб, "пунктом сбора" для "уклонистов" служила территория Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП.

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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении помощнику настоятеля Свято-Вознесенского мужского монастыря Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП в связи с его причастностью к схеме незаконного выезда из страны лиц, подлежащих мобилизации. Об этом пишет пресс-служба СБУ.

Сообщается, что священнослужитель предложил трем людям "помощь" в виде беспрепятственного выезда в Румынию. Кроме того, "уклонистам" обещали предоставить документы для дальнейшего передвижения по Европе.

"Пунктом сбора" участников схемы был монастырь. Именно оттуда должен был начаться путь их в Румынию, однако по достижению границы беглецам показали участок, по которому они якобы могут сами перейти на территорию соседнего государства.

"Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия организатора схемы и заблокировали канал нелегальной миграции. Клирику сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины)", — говорится в сообщении СБУ.

Напомним, что 31 марта в Киевской городской прокуратуре сообщили о направлении обвинительного акта в отношении пророссийского блогера, который скрывался от правоохранителей в монастыре УПЦ МП. По данным СМИ, речь идет о Дмитрии Скворцове.

Кроме того, 31 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" подал в суд на представителей УПЦ МП в связи с препятствованием передаче государственного имущества.

Еще мы писали о том, что 31 марта митрополит УПЦ МП Павел анонсировал штурм Киево-Печерской лавры. Несмотря на это, в оглашенное время ничего подобного на территории монастыря не произошло.