Мешают передаче Лавры государству: на УПЦ МП подали в суд

Национальный заповедник пожаловался в Хозяйственный суд на представителей УПЦ МП, которые не пускают на территорию монастыря комиссию Минкульта.

Related video

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обратился в Хозяйственный суд Киева из-за препятствий по передаче госимущества, которые создают представители Украинской православной церкви (Московского патриархата). Об этом в пятницу, 31 марта, сообщил глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

"В соответствии со ст. 381 Гражданского кодекса Украины собственник имущества имеет право требовать устранения препятствий в осуществлении им права пользования и распоряжения своим имуществом. Будем решать ситуацию законным способом", — написал Ткаченко.

"Выселение" УПЦ МП из Киево-Печерской лавры

31 марта митрополит УПЦ (МП) Павел заявил, что в 17:00 якобы начнется штурм Киево-Печерской лавры, однако ситуация у заповедника не изменилась в назначенное время. Отметим, что в назначенное время, никакие люди не начали вламываться в монастырь. Так, верующие и священники проводили молебен, на месте присутствовали и противники УПЦ (МП).

Ранее, в тот же день, духовенство УПЦ МП заблокировало здание Киево-Печерской лавры и не впустило туда комиссию Министерства культуры и информационной политики. По словам авторов контента, архимандрит УПЦ МП Федор вызвал по рации подмогу, чтобы усилить блокировку здания.

Днем ранее, 30 марта, правительство признало утратившим силу распоряжение Кабинета Министров Украины от 11 июля 2013 г. о бесплатной передаче зданий и имущества Свято-Успенской Киево-Печерской лавры в пользование Украинской православной церкви. Вместе с тем министр Ткаченко сообщил, что суд отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о признании недействительной сделки по отказу от дальнейшего бесплатного пользования культовыми зданиями и другим имуществом, которое является государственной собственностью.

Также 30 марта Министерство культуры подало заявление в полицию из-за того, что представители УПЦ МП заблокировали работу комиссии на территории Киево-Печерской лавры.

Напомним, 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" предупредил Украинскую православную церковь (Московского патриархата) о расторжении договора об использовании Нижней Лавры с 29 марта текущего года.