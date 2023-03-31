Заважають передачі Лаври державі: на УПЦ МП подали до суду

Національний заповідник поскаржився до Господарського суду на представників УПЦ МП, котрі не пускають на територію монастиря комісію Мінкульту.

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Національний заповідник "Києво-Печерська лавра" звернувся до Господарського суду Києва через перешкоди з передачі держмайна, які створюють представники Української православної церкви (Московського патріархату). Про це у п'ятницю, 31 березня, повідомив голова Міністерства культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

"Відповідно до ст. 381 Цивільного кодексу України власник майна має право вимагати усунення перешкод у здійсненні ним права користування та розпорядження своїм майном. Будемо вирішувати ситуацію в законний спосіб", — написав Ткаченко.

"Виселення" УПЦ МП із Києво-Печерської лаври

31 березня митрополит УПЦ (МП) Павло заявив, що о 17:00 нібито розпочнеться штурм Києво-Печерської лаври, проте ситуація у заповідника не змінилася у призначений час. Зазначимо, що у призначений час ніякі люди не почали вламуватися в монастир. Так, віряни та священники проводили молебень, на місці були присутні й супротивники УПЦ (МП).

Раніше того ж дня духовенство УПЦ МП заблокувало будівлю Києво-Печерської лаври та не впустило туди комісію Міністерства культури та інформаційної політики. За словами авторів контенту, архімандрит УПЦ МП Федір викликав по рації допомогу, щоб посилити блокування будівлі.

Днем раніше, 30 березня, уряд визнав таким, що втратив чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. про безоплатну передачу будівель та майна Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі у користування Українській православній церкві. Водночас міністр Ткаченко повідомив, що суд відмовив у забезпеченні позову УПЦ МП до заповідника "Києво-Печерська лавра" про визнання недійсного правочину щодо відмови від подальшого безплатного користування культовими будівлями та іншим майном, яке є державною власністю.

Також 30 березня Міністерство культури подало заяву до поліції через те, що представники УПЦ МП заблокували роботу комісії на території Києво-Печерської лаври.

Нагадаємо, 10 березня Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" попередив Українську православну церкву (Московський патріархат) про розірвання договору про використання Нижньої Лаври з 29 березня поточного року.