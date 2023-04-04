Якою буде комендантська година на Великдень у Києві: відповідь КМДА

За словами столичної влади, обмеження продовжать діяти у зв'язку із запровадженим воєнним станом по всій країні. Крім того, додатковий вихідний на свято цьогоріч не передбачається.

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У Київській міській державній адміністрації заявили, що не збираються скасовувати комендантську годину у Великодню ніч. Про це пише портал "Obozrevatel", посилаючись на коментар представника КМДА.

За словами представників столичної влади, жителi Києва продовжать жити в умовах воєнного часу, тому рішення про скасування обмежень на Великдень не прийматиметься — комендантська година буде діяти як і раніше.

"У Великодню ніч, з 15 на 16 квітня, комендантську годину скасовувати не будуть. Вона діятиме з 0:00 до 5:00. Перебувати на вулиці та в громадських місцях, а також переміщатися на транспорті без спецперепустки або пішки заборонено", — повідомили у КМДА. Обмеження на Великдень діяли і в минулому році.

Цікаво, що на Новий рік позиція столичної влади також залишилася непохитною і обмеження були такими ж, як і в інші дні. Не допомогли навіть петиції, які писали українці зі зверненням до Віталія Кличко.

Цьогоріч Великдень випав на 16 квітня, тож українців закликали правильно розрахувати час та повернутися додому до того, як почне діяти комендантська година — 00:00. Через воєнний стан, який був продовжений ще на 3 місяці (до 18 травня), не буде і звичного для українців вихідного.

Нагадаємо, починаючи з 26 березня в Києві й області скоротили комендантську годину, яка не змінювалася з травня минулого року. Наразі містяни та гості столиці зможуть вільно пересуватися містом на годину довше — до 00:00. Знімаються обмеження о 05:00.