Каким будет комендантский час на Пасху в Киеве: ответ КГГА

По словам столичных властей, ограничения продолжат действовать в связи с введенным военным положением по всей стране. Кроме того, дополнительный выходной на праздник в этом году не предусматривается.

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В Киевской городской государственной администрации заявили, что не собираются отменять комендантский час в Пасхальную ночь. Об этом пишет портал "Obozrevatel", ссылаясь на комментарий представителя КГГА.

По словам представителей столичной власти, горожане Киева продолжат жить в условиях военного времени, поэтому решение об отмене ограничений на Пасху приниматься не будет — комендантский час буде. Действовать как и ранее.

"В Пасхальную ночь, с 15 на 16 апреля, комендантский час отменять не будут. Он будет действовать с 0:00 до 5:00. Находиться на улице и в общественных местах, а также перемещаться на транспорте без спецпропуска или пешком запрещено", – сообщили в КГГА. Ограничения на Пасху действовали и в прошлом году.

Примечательно, что на Новый год позиция столичной власти также осталась непоколебимой, и ограничения были такими же, как и в другие дни. Не помогли даже петиции, которые писали украинцы с обращением к Виталию Кличко.

В этом году Пасха выпала на 16 апреля, поэтому украинцев призвали правильно рассчитать время и вернуться домой до того, как начнет действовать комендантский час — 00:00. Из-за военного положения, которое было продлено еще на 3 месяца (до 18 мая), не будет и привычного для украинцев выходного.

Напомним, начиная с 26 марта в Киеве и области сократили комендантский час, который не менялся с мая прошлого года. Теперь горожане и гости столицы смогут свободно передвигаться по городу на час дольше — до 00:00. Снимаются ограничения в 05:00.