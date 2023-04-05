На Львівщині заарештували землю дружини Медведчука у престижному туристичному районі (відео)

Наділи Оксани Марченко оцінили у 17,5 млн грн. За версією слідства, колишня українська телеведуча організувала на цій території незаконне будівництво.

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Суд наклав арешт на дві земельні ділянки, на яких розташована нелегальна нерухомість дружини екснардепа Віктора Медведчука Оксани Марченко. Про це у середу, 5 квітня, повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

За оцінками правоохоронців, загальна вартість заарештованого майна становить майже 17,5 млн грн. Земельні наділи розташовані в одному із найпрестижніших туристичних районів Львівської області.

Як з'ясували слідчі, на вказаних ділянках Марченко організувала нелегальне будівництво готельного комплексу. Так, протягом 2004-2010 років неназваний колишній голова районного відділу земельних ресурсів вносив неправдиву інформацію до звітних документів для видачі державних актів про право власності на землю на користь Марченка.

Чиновнику повідомили про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу: ч. 2 ст. 364 (зловживання владою чи службовим становищем) та ч. 2 ст. 366 (службове підроблення).

У СБУ нагадали, що у серпні 2022 року СБУ звернулася до суду, щоб заарештувати три земельні ділянки, якими дружина Медведчука володіла незаконно. Як зазначили у службі, розслідування за цим фактом триває.

Арешт майна Оксани Марченко

Нагадаємо, 24 березня суд заарештував "приховані" активи Оксани Марченко більш ніж на 440 млн гривень. Судове рішення стосується 6,8% акцій ВАТ "Електрометалургійний завод "Дніпроспецсталь" імені О.М. Кузьміна" у Запоріжжі. Слідчі встановили, що Марченко контролювала підприємство через 3 офшорні компанії.

Раніше, 23 лютого, СБУ повідомляла про арешт активів Марченка вартістю понад 5,6 млрд гривень. Вона мала 14% акцій у двох обленерго і понад 4% — ще в одному, контроль також вівся через офшори. Крім цього, було заарештовано 2 земельні ділянки, 4 житлові будинки в Києві та Криму та 10 автомобілів дружини Медведчука.

Офіс генпрокурора України 7 лютого публікував повістку Оксані Марченко із викликом на допит в управління СБУ в Івано-Франківській області.