Дельфінарій в Одесі потрапив у скандал через ролики з морськими котиками в Tik-Tok (відео)

Зозахисники з громадської організації UAanimals подали заяву до поліції. Адміністрація закладу все заперечує та стверджує, що це робилося для "посилення емоційного фону" тварин.

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Зоозахисна організація UAnimals звернулася до поліції через відео українських блогерів у соцмережах із використанням морських котиків одеського дельфінарію "Немо". Про це повідомили на Facebook-сторінці організації.

За даними зоозахисників, 17 квітня блогерка під ніком st.makeeva.family опублікувала в соцмережі Tik-Tok відео з готельного номера Nemo Hotel Resort & SPA. На записі видно, що у готельному номері є морські котики, яких, на думку активістів, надали з дельфінарію для зйомки. Дізнавшись про це, активісти звернулися до поліції.

"Повідомлення викликало хвилю обурення. Ми отримали шквал повідомлень і тисячі позначок з проханням запобігти знущанню з тварин. Ми вважаємо таку ситуацію неприпустимою, тому відразу подали заяву в поліцію за частиною 12 статті 25 Закону України, яка забороняє надавати фотопослуги з дикими тваринами. цирків та дельфінаріїв", — йдеться у повідомленні організації UAnimals.

Позиція адміністрації дельфінарію "Немо"

Завідувач океанаріума "Немо" Станіслав Дузь назвав повідомлення про експлуатацію морських тварин маніпуляцією. За його словами, тренер морських котиків зустрів на території готелю блогерів під час прогулянки з тваринами, після чого з'явилася думка зняти кілька відеороликів. При цьому він стверджує, що з морськими котиками "подорожують" готелем, щоб "підсилити їх емоційний фон".

"Раптом виникла думка зняти щось цікаве. Вони цю думку не вдосконалили, а зробили так, як їм спало на думку. Весь негатив, що ми маємо, я вважаю маніпуляцією простими фактами. Ніхто не знущається з тварин. Це цілком нормальне для них". поведінка", — розповів завідувач комплексу

Нагадаємо, 17 березня стало відомо, що на Канарських островах планується збудувати ферму для вирощування восьминогів на їжу. Після витоку плану новина викликала хвилю обурення серед науковців та активістів. Згідно з задумом оператор має намір вбивати до мільйона тварин на рік, занурюючи їх живими у крижану воду.

Раніше, в січні цього року, легендарне паризьке кабаре "Мулен Руж" розкритикувало активістів групи із захисту прав тварин PAZ за використання в одному зі своїх щоденних шоу пітонів, яких артисти занурюють у воду.

Також нагадаємо, у серпні 2022 року повідомлялося, що норвезькі зоозахисники засудили рішення влади країни приспати 600-кілограмову самку моржа Фрею, яка свої останні дні провела в затоці Осло-фіорд, забираючись для відпочинку на човні біля пірса.