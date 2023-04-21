У Києві попрощалися із загиблим на фонті екснардепом Олегом Барною (фото, відео)

Колишній парламентарій загинув у бою на Донеччині під час штурмових дій під Вугледаром. Олега Барну поховають у його рідному селі Тернопільщини.

Related video

У Києві у Михайлівському соборі попрощалися у загиблим на фронті народним депутатом VIII скликання Олегом Барною та його побратимом Валерієм Дороховим. Про це у п'ятницю, 21 квітня, повідомили у прес-службі Верховної Ради України.

Як повідомляють ЗМІ, служба проходила у стінах собору до 12 години, після чого прощання перемістилося до центру міста на Майдан.

Повідомляється, що 23 квітня екснардепа поховають у рідному селі Білобожниця Тренопільської області.

Екснардеп Олег Барна загинув на фронті — що відомо

У вівторок, 18 квітня стало відомо, що під час бойових дій 17 квітня загинув колишній народний депутат України, 56-річний Олег Барна. Він служив у 68-й окремій єгерській бригаді імені Олекси Довбуша.

Того ж дня, 18 квітня, Фокус писав про те, чим прославився екснардеп Олег Барна. Колишній парламентарій ще 2015 року називав АТО повноцінною війною з Росією.

Наступного дня, 19 квітня, пресофіцер 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша Мирослав Семенюк заявив, що Олег Барна офіційно не вважався загиблим, оскільки тіло військового на той момент не евакуювали з поля бою.

Проте трохи пізніше у ЗСУ все ж таки підтвердили загибель екснардепа. П'ятий президент України Петро Порошенко повідомив, що Олег Барна загинув під Вугледаром.