Збитки у 18 млрд: Дмитру Фірташу оголосили підозру, — ЗМІ

За даними видання, правоохоронні органи викрили схему, за якою фірми, контрольовані бізнесменом, купували паливо у його компанії, проте насправді отримували лише 30% від обсягів.

Related video

15 травня співробітники Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомили про підозру бізнесмена Дмитра Фірташа. Про це повідомляє видання РБК-Україна з посиланням на джерела у правоохоронних органах.

За даними джерел, сьогодні СБУ та БЕБ висунули звинувачення Дмитру Фірташу та восьми високопоставленим керівникам його компаній. Також розпочато обшуки у керівників фірм, що належать бізнесмену, включаючи "РГК", "Йе енергія" та облгази.

Згідно з інформацією, отриманою з джерел, правоохоронні органи виявили схему, за якою компанії, контрольовані Фірташем, купували паливо у його ж компанії, проте насправді отримували лише 30% від обсягів. Для покриття штучного дефіциту використовувався державний газ, а прибуток прямував до кишень підприємця.

Упродовж семи років така схема завдала збитків у розмірі 18 млрд гривень бюджету країни.

Дмитро Фірташ — що про нього відомо

Дмитро Фірташ — бізнесмен, щодо якого Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції 2021 року. Він також є співвласником Inter Media Group та засновником Group DF.

У 2014 році Фірташ був заарештований у Відні на запит США, пов'язаний із справою про корупцію. У 2019 році міністр юстиції Австрії схвалив видачу Фірташа до США, але екстрадиція не відбулася через запит на повторний розгляд справи.

У 2023 році земельний суд Відня відхилив запит Фірташа на розгляд справи про екстрадицію до США. Наразі Фірташ очікує на розгляд справи про корупцію.

Нагадаємо, що 12 травня слідчі Служби безпеки України заявили, що міністр освіти та науки України за часів президентської каденції Віктора Януковича Дмитро Табачник працював на Федеральну службу безпеки Росії.

Крім того, 1 травня стало відомо, що російська компанія "Альфа Страхування", співвласником якої через міжнародний консорціум "Альфа-Груп" є бізнесмен Михайло Фрідман, який потрапив під санкції, надає послуги зі страхування службових автомобілів підрозділів Національної гвардії Росії (Росгвардії).