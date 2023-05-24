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Україна

Немає тату та інший живіт: Арестович натякнув, що на кадрах із пляжу в Ізраїлі — не він (фото)

Олексій Арестович, Арестович, де Арестович, Арестович ізраїль
Фото: Скрін відео | У лютому Олексій Арестович літав до Італії, незважаючи на військовий стан в Україні

Ексрадник ОП розповів про участь у Герцлійській конференції в Ізраїлі з 22 по 23 травня. Можливо, так він хотів довести, що на недавньому відео із закордонного курорту був хтось інший.

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Колишній радник Офісу президента України (ОП) Олексій Арестович показав у Facebook 24 травня фотографію живота.

"Доброго ранку", — коротко підписав він кадр.

Олексій Арестович, Арестович, де Арестович, Арестович ізраїль Fullscreen
Арестович вирішив не показувати обличчя на фото

Очевидно, Арестович хотів показати підписникам, що на відео, яке зняли на одному з пляжів Тель-Авіва, був не він, а хтось інший.

Фото Арестович зробив без голови, тож не можна на 100% стверджувати, що це його живіт. Коли було зроблено відео на пляжі в Ізраїлі, також неясно.

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Арестович брав участь у Герцлійській конференції в Ізраїлі

Колишній радник ОП не пояснював публічно ситуацію.

Окрім цього, 23 травня Арестович повідомив про участь у Герцлійській конференції в Ізраїлі. Подія відбувалася з 22 по 23 травня.

За його словами, він розповідав присутнім про місце України у новій системі безпеки у Європі.

"Ми маємо бути готові до багаторічного стримування Росії, яка не залишила і не залишить своїх планів, спрямованих проти України та Східної Європи, буде там Путін при владі чи ні", — навів ексрадник одну з тез.

Фокус раніше писав, що у Олексія Арестовича троє дітей. Його старшій дочці вже виповнилося 18 років і за законодавством України він втрачає право на виїзд за кордон.

У лютому ексрадник ОП літав до Італії, незважаючи на воєнний стан в Україні. За інформацією журналістів, він мав діловий візит на запрошення організації Ukraine Lobby and Business Club.