На рівні однієї пляшки горілки: у застреленого водія знайшли в крові алкоголь, — ЗМІ

За словами журналістів, у крові загиблого виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле. У сечі — на рівні 2,78 проміле.

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У застреленого 29 серпня в Дніпрі водія в крові та сечі знайшли алкоголь. Про це пише видання "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

Повідомляється, що в крові загиблого виявили алкоголь на рівні 2,48 проміле. У сечі — на рівні 2,78 проміле.

"Як додало джерело, це приблизно одна випита пляшка горілки", — ідеться в повідомленні.

Згідно з даними сервісу "Патруль", нормальний рівень алкоголю в крові становить 0,3 проміле. Якщо він перебуває на рівні від 2,5 до 3,0 проміле, то це вважається станом сильного сп'яніння. Ознайомитися з повною таблицею можна нижче:

Рівень алкоголю в крові Фото: Патруль

Нагадаємо, що 30 серпня мер Дніпра висловився про стрілянину в місті. Дніпровський міський голова Борис Філатов заявив, що підтримує патрульних поліцейських, але з морально-етичного боку. Юридичного аспекту він не прокоментував.

Крім того, поліція показала відео з нагрудних камер патрульних. На відео можна помітити, що між затриманим і співробітниками патрульної поліції виник конфлікт, після якого чоловік почав втечу від правоохоронців.

Також експерти розповіли Фокусу, чому поліцейський із Дніпра стріляв у водія без попередження. Наразі слідство вивчає всі обставини інциденту. Про те, хто саме був за кермом — загиблий Джумбері Сілогава чи жінка, яку патрульні намагалися силоміць витягнути з машини, поки не уточнюють.