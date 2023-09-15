Третя підозра Коломойському за вересень: тепер майже на 6 мільярдів гривень, — СБУ (відео)

Тільки за вересень власнику великої фінансово-промислової групи вручено три підозри — на 509 мільйонів гривень, 9,2 мільярда гривень і 5,8 мільярда гривень.

Related video

Про третю підозру за вересень бізнесменові Ігорю Коломойському повідомили 15 вересня від імені одразу трьох силових відомств — Служби безпеки України (СБУ), Бюро економічної безпеки (БЕБ) та Офісу генерального прокурора. Про це йдеться в повідомленні пресслужби СБУ у Facebook.

Слідство заявляє, що бізнесмен у 2013-2014 роках незаконно заволодів 5,8 мільярда гривень, тому підозру йому вручено за такими статтями:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненого організованою групою, в особливо великих розмірах);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легалізація коштів, одержаних злочинним шляхом).

Як підкреслює СБУ, для цього фігурант сформував зі співробітників банку, в якому він був засновником і акціонером, злочинне угруповання.

Гарячий вересень Коломойського — що відомо

2 вересня Ігор Коломойський отримав підозру від СБУ та БЕБ. Справа стосувалася одного з епізодів виведення коштів із "ПриватБанку". Слідчими було встановлено, що протягом 2013-2020 років Коломойський легалізував понад 500 мільйонів гривень із залученням підконтрольних банківських установ. За цією підозрою суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді затримання на 60 днів із можливістю внесення застави в розмірі 509 мільйонів гривень.

Однак захист Коломойського одразу після першої підозри 2 вересня оголосив, що оскаржуватиме рішення суду про взяття фігуранта справи під варту. Адвокати Коломойського заявили, що подаватимуть апеляцію, а ось заставу вносити не планують.

"У слідчого судді немає повноважень визначати місце утримання особи. Це визначають органи досудового розслідування", — наголосив адвокат Олександр Лисак.

Другий захисник Олег Пушкар поскаржився на поспіх суду, хоча підозрюваний не переховувався і мав змогу з'явитися на засідання не того самого дня буквально за півтори години, а пізніше.

7 вересня було оголошено другу підозру Коломойському. Разом із ним підозри отримали ще п'ять членів організованого угруповання. Сума, яка фігурувала у справі як кошти "ПриватБанку", вже сягнула 9,2 мільярда гривень. Слідчі Національного антикорупційного бюро (НАБУ) заявили, що на початку 2015 року Коломойський як кінцевий бенефіціар банку і голова Дніпропетровської ОДА на той момент розробив схему збільшення власної частки в статутному капіталі банку і подальшого фінансування своєї компанії в офшорах.

15 вересня, за даними слідства, Коломойському вручено підозру щодо незаконного заволодіння 5,8 мільярда гривень. Досудове розслідування у цій справі триває.

На початку вересня Коломойського доставили в СІЗО

Нагадаємо, що на початку 2023 року Фокус писав про розкриття силовими органами України масштабної схеми привласнення Ігорем Коломойським 40 мільярдів гривень. 1 лютого цього року СБУ і БЕБ провели обшуки в будинку Коломойського, а слідчі НАБУ обшукали будинок Коломойського в Буковелі у вересні 2022-го.