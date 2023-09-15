Третье подозрение Коломойскому за сентябрь: теперь почти на 6 миллиардов гривен, — СБУ (видео)

Только за сентябрь владельцу крупной финансово-промышленной группы вручено три подозрения — на 509 миллионов гривен, 9,2 миллиарда гривен и 5,8 миллиарда гривен.

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О третьем подозрении за сентябрь бизнесмену Игорю Коломойскому сообщили 15 сентября от имени сразу трех силовых ведомств — Службы безопасности Украины (СБУ), Бюро экономической безопасности (БЭБ) и Офиса генерального прокурора. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ в Facebook.

Следствие заявляет, что бизнесмен в 2013-2014 годах незаконно завладел 5,8 миллиарда гривен, поэтому подозрение ему вручено по следующим статьям:

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления);

ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенного организованной группой, в особо крупных размерах);

ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация средств, полученных преступным путем).

Как подчеркивает СБУ, для этого фигурант сформировал из сотрудников банка, в котором он был учредителем и акционером, преступную группировку.

Горячий сентябрь Коломойского — что известно

2 сентября Игорь Коломойский получил подозрение от СБУ и БЭБ. Дело касалось одного из эпизодов вывода средств из "ПриватБанка". Следователями было установлено, что в течение 2013-2020 годов Коломойский легализовал более 500 миллионов гривен с привлечением подконтрольных банковских учреждений. По этому подозрению суд избрал Коломойскому меру пресечения в виде задержания на 60 дней с возможностью внесения залога в размере 509 миллионов гривен.

Однако защита Коломойского сразу после первого подозрения 2 сентября объявила, что будет оспаривать решение суда о заключении фигуранта дела под стражу. Адвокаты Коломойского заявили, что станут подавать апелляцию, а вот залог вносить не планируют.

"У следственного судьи нет полномочий определять место содержания личности. Это определяют органы досудебного расследования", — подчеркнул адвокат Александр Лысак.

Второй защитник Олег Пушкарь пожаловался на спешку суда, хотя подозреваемый не скрывался и мог явиться на заседание не в тот же день буквально через полтора часа, а позже.

7 сентября было объявлено второе подозрение Коломойскому. Вместе с ним подозрения получили еще пять членов организованной группировки. Сумма, которая фигурировала в деле как средства "ПриватБанка", уже достигла 9,2 миллиарда гривен. Следователи Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) заявили, что в начале 2015 года Коломойский как конечный бенефициар банка и председатель Днепропетровской ОГА на тот момент разработал схему увеличения собственной доли в уставном капитале банка и дальнейшего финансирования своей компании в офшорах.

15 сентября, по данным следствия, Коломойскому вручено подозрение относительно незаконного завладения 5,8 миллиарда гривен. Досудебное расследование по этому делу продолжается.

В начале сентября Коломойского доставили в СИЗО

Напомним, что в начале 2023 года Фокус писал о раскрытии силовыми органами Украины масштабной схемы присвоения Игорем Коломойским 40 миллиардов гривен. 1 февраля этого года СБУ и БЭБ провели обыски в доме Коломойского, а следователи НАБУ обыскали дом Коломойского в Буковеле в сентябре 2022-го.