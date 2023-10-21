"Найбільша зафіксована кількість": під Одесу прилетіли понад тисячу фламінго (фото)

Науковці зафіксували декілька цьогорічних пташенят, проте більшість пернатих — дорослі особини. Один із птахів прилетів з Італії.

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До Одеської області прилетіло 1114 особин рожевих фламінго. Про це повідомив Національний природний парк "Тузлівські лимани" у Facebook.

"А до нацпарку "Тузлівські лимани" знову прилетіли рожеві гості. І це не ті, що цьогоріч успішно загніздились на наших територіях", — йшлося в повідомленні.

Зазначили, що це найбільша кількість цих птахів, зафіксованих на території національного парку. Зокрема, майже всі пернаті — дорослі особини. Проте науковці також зафіксували декілька цьогорічних пташенят.

Крім цього, кілька птахів були прокільцьовані кільцями білого кольору, але науковцям не вдалося визначити їхнє походження. Тоді як один із птахів має синє кільце, це означає, що він прилетів з Італії.

Фламінго

Фламінго

Фламінго

Нагадаємо, вчені з'ясували, що фламінго формують підгрупи всередині мільйонних зграй. Зокрема, ці угрупування формуються на основі манери їхньої поведінки. Також дослідники виявили, що ці пернаті можуть утворювати пари, де один із птахів виконує функції друга — фламінго можуть разом годуватися та чиститися. Крім цього, деякі фламінго можуть не належати до жодної "соціальної групи" та були "соціальними метеликами".

У 2021 році в Одеській області було вперше зафіксовано велику зграю рожевих фламінго — одна зграя з 61 фламінго прилетіла до озера Нунтасе біля селища Траян, а ще 53 птахи — до озера Саратурії. Орнітологи з'ясували, що птахи пролетіли транзитом над Дунайським біосферним заповідником та зупинилися в дельті Дунаю.