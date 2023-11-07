По третьому колу: на Київщині вчергове намагалися відремонтувати дорогу за 5,2 млн грн

За інформацією БЕБ, сільська рада вирішила провести ще один ремонт дороги попри те, що ділянку вже ремонтували раніше та виділили на це понад 20 млн грн.

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На Київщині посадовці однієї з сільських рад намагалися втретє провести ремонт дороги, яку вже ремонтували у попередні роки. Про це повідомляють у Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Зазначається, що дорогу мали ремонтувати у Бучанському районі Київщини. Для проведення робіт посадовці однієї із сільрад опублікували тендер. На роботи вони планували виділити 5,2 грн.

Втім під час перевірки працівники БЕБ виявили, що на цьому відрізку дороги вже проводили капітальний ремонт у попередні роки. Так, у 2021 році на роботи виділили 13,9 млн грн, а у 2021 – 6,5 млн грн.

"При цьому гарантійний строк експлуатації за попередніми договорами ще не вийшов", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що БЕБ звернулося до сільської ради з рекомендаціями переглянути своє рішення щодо проведення робіт та тендер був скасований.

Нагадаємо, на початку серпня у мережі повідомляли, що у Закарпатській області планують виділити майже 600 млн грн на ремонт дороги. Українського підприємця, який опублікував інформацію про можливі роботи, обурило це., адже на його думку такі витрати не потрібні під час війни.

Також у вересні у Львові провели тендер на реконструкцію вулиці, яку ремонтували декількома роками раніше. Тоді у місцевій мерії заявляли, що не стануть укладати договір, однак місто ще має розрахуватися за раніше проведені роботи.