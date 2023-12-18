Дощ, тепло і відлига: прогноз погоди на тиждень перед Різдвом (карти)

За інформацією синоптиків, напередодні свята в Україні значно потеплішає, аж до суттєвого зменшення снігового покрову.

Related video

Попередні прогнози синоптиків обіцяють теплу погоду до кінця грудня, а до Різдва точно збережеться плюсова температура, яку принесуть циклони з північно-західної Європи. Такий прогноз надав метеоролог, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич на сайті meteoprog.ua.

Синоптик зазначив, що зазвичай ці циклони, що формуються в районі Скандинавського пів острова і Норвезького моря, несуть повітряні маси атлантичного походження і спричиняють відлигу до температури вище 0 °С та невеликі опади переважно у вигляді дощу. Переважатиме західний вітер, часом із посиленням до 15-20 м/с. Сніговий покрив суттєво зменшиться, місцями, окрім північних областей та Карпатського регіону, зійде повністю.

Карта циклону на цьому тижні Фото: facebook Наталка Діденко

Понеділок, 18 грудня

На більшій частині території країни пройдуть опади переважно у вигляді мокрого снігу та дощу. На дорогах, окрім південної половини, місцями ожеледиця. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1…+4 °С, вдень +2…+8 °С. У Карпатах вночі -1…-6 °С, вдень -2…+3 °С; на Одещині вдень місцями до +11 °С.

Карта погоди на 18 грудня Фото: Укргідрометцентр

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, понеділок в Україні буде з повним метеорологічним кошиком. Це означає, що на українців очікують і вітер, і дощ, і ожеледиця, і мокрий сніг, і весна посеред зими, і прояснення навіть сонячні — все почергово.

І додає, що вітер у понеділок буде рвучким, березневим, аж до штормових поривів 15-20 метрів за секунду — на заході та півночі України.

"Залишки льоду та старого снігу робитимуть підніжку і ногам, і колесам, місцями ожеледиця — обережно! Проте весна у теплому грудні дозволяє вільно дихати, не мерзнути і зменшувати шари "цибулиного" одягу — головне, щось вологозахисне і взуття високе, бо калюжі та струмки не почистиш", — зауважує Діденко.

У Києві, пише синоптикиня, 18 грудня — дощ, мряка, сильний західний вітер та висока температура повітря, +2+5 градусів. І звертає увагу, як багато зеленої трави виявилося під снігом, "який змив дощ)".

Вівторок, 19 грудня

У більшості областей, крім західного регіону, пройде невеликий дощ та впаде мряка. Подекуди можливі тумани. Вітер західний/південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, вдень +3…+8 °С, на Одещині до +11°С. У Карпатах протягом доби 0…-5 °С.

Карта погоди на 19 грудня Фото: Укргідрометцентр

Середа, 20 грудня

Переважно без опадів, лише вночі у північних областях пройде невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1…+4 °С, вдень +3…+8 °С, у Криму та Одеській області до +11 °С. У Карпатах впродовж доби 0…-5 °С.

Карта погоди на 20 грудня Фото: Укргідрометцентр

Четвер, 21 грудня

Вночі без істотних опадів, вранці та вдень у західних, центральних та східних областях очікуються невеликий мокрий сніг та дощ. Подекуди тумани. Вітер південний із переходом на західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі 0…+5 °С, вдень +3…+8 °С, у Криму до +11 °С.

Карта погоди на 21 грудня Фото: Укргідрометцентр

П'ятниця, 22 грудня

Вночі у західній частині, вдень також у північних та центральних областях пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Подекуди налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі -3…+2 °С, вдень +2…+7 °С. У Карпатах сильний сніг, хуртовина і температура -1…-6 °С.

Карта погоди на 22 грудня Фото: Укргідрометцентр

Субота, 23 грудня

По всій країні, окрім південних областей, пройде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер західний, 7-12 м/с, місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +1…+6 °С, вдень +4…+9 °С, на півдні до +11 °С.

Карта погоди на 23 грудня Фото: Укргідрометцентр

Неділя, 24 грудня

У північних та західних областях пройде дощ, місцями з мокрим снігом. На решті території країни без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, пориви, 17-22 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +5…+10 °С, у Криму та на Одещині до +12 °С.

Як зазначає синоптикиня Наталка Діденко, поки в Україні тепло й вогко, проте невеличке похолодання (до нуля і маленьких "мінусів") очікується 22-24 грудня, якраз на Святвечір, а на Різдво вже буде знову тепліше.

І додає, що вже час вчити слова колядок, якщо ще не знаєте їх.

Важливо

12 міфів про холодну погоду: чого не варто боятися, а чого варто уникати, розповіли лікарі

Раніше Фокус писав про переваги холоду для продовження життя. Низька температура може бути ключем до відкриття нових методів лікування нейродегенеративних захворювань.

Також Фокус писав про небезпеки морозної зимової погоди для здоров'я. Дослідники озвучили всі ризики — від впливу на імунну систему і серцевих нападів до тривоги і депресії.