Дождь, тепло и оттепель: прогноз погоды на неделю перед Рождеством (карты)

По информации синоптиков, накануне праздника в Украине значительно потеплеет, вплоть до существенного уменьшения снежного покрова.

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Предварительные прогнозы синоптиков обещают теплую погоду до конца декабря, а до Рождества точно сохранится плюсовая температура, которую принесут циклоны с северо-западной Европы. Такой прогноз предоставил метеоролог, кандидат географических наук Игорь Кибальчич на сайте meteoprog.ua.

Синоптик отметил, что обычно эти циклоны, формирующиеся в районе Скандинавского полуострова и Норвежского моря, несут воздушные массы атлантического происхождения и вызывают оттепель до температуры выше 0 °С и небольшие осадки преимущественно в виде дождя. Будет преобладать западный ветер, временами с усилением до 15-20 м/с. Снежный покров существенно уменьшится, местами, кроме северных областей и Карпатского региона, сойдет полностью.

Карта циклона на этой неделе Фото: facebook Наталка Диденко

Понедельник, 18 декабря

На большей части территории страны пройдут осадки преимущественно в виде мокрого снега и дождя. На дорогах, кроме южной половины, местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 °С, днем +2...+8 °С. В Карпатах ночью -1...-6 °С, днем -2...+3 °С; в Одесской области днем местами до +11 °С.

Карта погоды на 18 декабря Фото: Укргидрометцентр

По прогнозу синоптика Наталки Диденко, понедельник в Украине будет с полной метеорологической корзиной. Это означает, что украинцев ожидают и ветер, и дождь, и гололедица, и мокрый снег, и весна посреди зимы, и прояснения даже солнечные — все поочередно.

И добавляет, что ветер в понедельник будет порывистым, мартовским, вплоть до штормовых порывов 15-20 метров в секунду — на западе и севере Украины.

"Остатки льда и старого снега будут ставить подножку и ногам, и колесам, местами гололедица — осторожно! Однако весна в теплом декабре позволяет свободно дышать, не мерзнуть и уменьшать слои "луковой" одежды — главное, что-то влагозащитное и обувь высокую, потому что лужи и ручьи не почистишь", — отмечает Диденко.

В Киеве, пишет синоптик, 18 декабря — дождь, морось, сильный западный ветер и высокая температура воздуха, +2+5 градусов. И обращает внимание, как много зеленой травы оказалось под снегом, "который смыл дождь)".

Вторник, 19 декабря

В большинстве областей, кроме западного региона, пройдет небольшой дождь и упадет морось. Кое-где возможны туманы. Ветер западный/юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, днем +3...+8 °С, в Одесской области до +11 °С. В Карпатах в течение суток 0...-5 °С.

Карта погоды на 19 декабря Фото: Укргидрометцентр

Среда, 20 декабря

Преимущественно без осадков, лишь ночью в северных областях пройдет небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1...+4 °С, днем +3...+8 °С, в Крыму и Одесской области до +11 °С. В Карпатах в течение суток 0...-5 °С.

Карта погоды на 20 декабря Фото: Укргидрометцентр

Четверг, 21 декабря

Ночью без существенных осадков, утром и днем в западных, центральных и восточных областях ожидаются небольшой мокрый снег и дождь. Кое-где туманы. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0...+5 °С, днем +3...+8 °С, в Крыму до +11 °С.

Карта погоды на 21 декабря Фото: Укргидрометцентр

Пятница, 22 декабря

Ночью в западной части, днем также в северных и центральных областях пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Кое-где налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -3...+2 °С, днем +2...+7 °С. В Карпатах сильный снег, метель и температура -1...-6 °С.

Карта погоды на 22 декабря Фото: Укргидрометцентр

Суббота, 23 декабря

По всей стране, кроме южных областей, пройдет небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6 °С, днем +4...+9 °С, на юге до +11 °С.

Карта погоды на 23 декабря Фото: Укргидрометцентр

Воскресенье, 24 декабря

В северных и западных областях пройдет дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории страны без существенных осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, порывы, 17-22 м/с. Температура воздуха ночью +2...+7 °С, днем +5...+10 °С, в Крыму и Одесской области до +12 °С.

Как отмечает синоптик Наталья Диденко, пока в Украине тепло и сыро, однако небольшое похолодание (до нуля и маленьких "минусов") ожидается 22-24 декабря, как раз на Сочельник, а на Рождество уже будет снова теплее.

И добавляет, что уже пора учить слова колядок, если еще не знаете их.

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