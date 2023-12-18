Підрив гранат у сільраді на Закарпатті: з'явилися нові деталі справи

У Закарпатській ОВА спростували інформацією стосовно того, що підривник служив у ЗСУ. Також там повідомили, що після повномасштабного вторгнення Росії депутат оформив опікунство над своєю матір'ю для уникнення мобілізації.

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Закарпатський депутат Сергій Батрин, який підірвав гранати під час сесії сільради, ніколи не служив у Збройних силах України. Про це повідомив на брифінгу заступник голови Закарпатської ОВА Ігор Шинкарюк, пише "Укрінформ".

Зокрема, таку інформацію надали правоохоронці. Також підозрюваний депутат не брав участь у бойових діях ні у 2014 році, ні після 24 лютого 2022 року.

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Ігор Шинкарюк розповів, що підривник служив у радянській армії, однак після цього навіть не поновлював свої дані у ТЦК та СП. Окрім того, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну депутат оформив опікунство над своєю матір’ю.

Власне, видання пише, що у соцмережах поширювали інформацію, начебто депутат брав участь у бойових діях в АТО та є військовим.

Підрив гранат на Закарпатті: що відомо

15 грудня під час сесії у Керецьківській сільській раді депутат Сергій Батрин підірвав гранати. Поранення отримали 26 людей. Відомо, що на сесії депутати затверджували бюджет на наступний рік. Перед скоєним підозрюваний посварився зі своїми колегами через питання щодо преміювання сільського голови.

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У Міністерстві внутрішніх справ кажуть, що Сергій Батрин заздалегідь готувався до підриву гранат. Про це свідчить записка, яку знайшли у його помешканні. Втім поки що правоохоронці не розповідають, що саме у ній було зазначено.

За інформацією журналістів, причиною такого вчинку міг стати не конфлікт щодо преміювання. Імовірно, чоловік хотів стати секретарем громади, однак таке рішення не підтримали його колеги.

Депутату обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на термін два місяці. Також підозрюваний не зможе вийти під заставу.

Нагадаємо, 16 листопада у ЗМІ повідомили, що у лікарні помер 55-річний Віктор Пряділ, який отримав важкі поранення внаслідок вибуху гранат. Зокрема у лікарні йому ампутували ногу.