Експрокурора, який відгуляв розкішне весілля під Львовом, оголосили в розшук (фото)

За даними журналістів, колишнього прокурора Ростислава Ільницького розшукують у зв'язку з підробкою документів для виїзду за кордон.

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Колишній прокурор Ростислав Ільницький, який прославився в мережі своїм розкішним весіллям з ексспівробітницею Державного бюро розслідувань Роксоланою Москвою на Львівщині, перебуває в розшуку. Про це йдеться на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України.

У розшуковому обліку МВС Ільницький значиться як "особа, яка переховується від органів досудового розслідування". Його розшукують із 1 грудня за трьома частинами 358 статті Кримінального кодексу:

ч.1 — підроблення посвідчення чи іншого офіційного документа, що видається або посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, нотаріусом, державним реєстратором.

ч.3 — дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб.

ч.4 — використання завідомо підробленого документа.

Журналісти LVIV.MEDIA повідомили, що намагалися зв'язатися з експрокурором, щоб з'ясувати подробиці ситуації, проте його телефон був вимкнений. За даними джерел порталу в правоохоронних органах, чоловіка розшукують у зв'язку з підробкою документів для виїзду з України.

Ростислава Ільницького розшукують за трьома статтями Фото: Скриншот

Весілля експрокурора під Львовом: що відомо

Нагадаємо, 12 жовтня ЗМІ повідомили, що у Львівській області колишня співробітниця ДБР Роксолана Москва та експрокурор Ростислав Ільницький влаштували пишне весілля з виступом Олі Полякової та Олександра Пономарьова. За оцінками кондитерів, один тільки торт коштував молодятам приблизно 100 тисяч гривень.

Роксолана Москва розрізає весільний торт Фото: Lviv.Media

У ДБР 18 жовтня відреагували на інформацію про розкішне весілля ексчиновників. У пресслужбі відомства наголосили, що Роксолана Москва не працює в них уже 2 роки, а настільки гучне святкування під час війни — це "питання громадянської совісті".

Пізніше журналісти повідомили, що 20 жовтня представники Личаківсько-Залізничного об'єднаного районного ТЦК і СП вручили повістку Ростиславу Ільницькому за адресою його проживання.