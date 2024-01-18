У Києві з'явилася вулиця на честь загиблого в авіакатастрофі очільника МВС Монастирського

Депутати Київради ухвалили рішення стосовно перейменування вулиці Сурикова на території Солом'янського району, а напередодні за відповідну норму проголосували й мешканці української столиці.

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Сьогодні, у річницю трагедії в Броварах, підтримали рішення назвати вулицю на честь загиблого в авіакатастрофі Дениса Монастирського. У Telegram МВС повідомили подробиці.

Депутати Київради ухвалили рішення стосовно перейменування вулиці Сурикова на території Солом'янського району. Перед цим за відповідну норму проголосували й мешканці української столиці.

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Народна депутатка Галина Янченко у Facebook повідомила, що рік тому вона внесла до Київради відповідну пропозицію. Тоді було зібрано 150 підписів народних депутатів, а згодом подано звернення до міської ради Києва.

У дописі вона подякувала меру, депутатам Київради, та КМДА за це рішення. З її слів, це внесок в увічнення пам'яті людини та усієї команди МВС, які своїми життями пожертвували заради захисту країни.

"Це найменше, що ми можемо зробити, щоб зберегти памʼять про Дениса", – пояснила вона.

Авіакатастрофа в Броварах

В Броварах 18 січня 2023 року впав гелікоптер, в якому перебували керівники МВС України. Внаслідок трагедії загинули 16 людей. Серед загиблих були міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, перший заступник міністра МВС Євген Єнін та державний секретар МВС Юрій Лубкович.

В Офісі президента заявили, Монастирський прямував до однієї з гарячих точок. Керівник відомства, як стверджують в Офісі президента, зі своїми підлеглими летів у регіон, де тривали активні бойові дії проти російських загарбників. Посадовці закликали свідків падіння вертольота негайно звернутися до поліції для надання свідчень.

Фокус 18 січня 2023 року повідомляв, скільки замахів пережили топчиновники України після початку війни Росії проти України.