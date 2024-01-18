Роковини авіакатастрофи у Броварах: яким запам'ятався Денис Монастирський (фото)

Вчителі, друзі та сусіди Дениса Монастирського запам'ятали його як розумну, інтелігентну, виховану і доброзичливу людину. Він був різнобічно розвиненим, захоплювався культурою, мистецтвом і спортом.

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Минув рік відтоді, як за трагічних обставин загинули співробітники Міністерства внутрішніх справ і керівник відомства Денис Монастирський.

18 січня 2023 року в авіакатастрофі в Броварах Київської області загинули 14 осіб, зокрема 7 керівників і працівників Міністерства внутрішніх справ України. Фокус пише про те, яким запам'ятався глава МВС Денис Монастирський.

Президент України так прокоментував роковини трагедії: "Рік тому жахлива катастрофа забрала життя Дениса Монастирського, Євгена Єніна, Юрія Лубковича, Тетяни Шутяк, Михайла Павлушка, Андрія Маринченка та Миколи Анацького. Людей слова. Людей результату. Людей, які зміцнювали нашу державу і яких не вистачає не тільки рідним і близьким, а й Україні".

Хто загинув в авіакатастрофі в Броварах

Серед загиблих на борту вертольота МВС були:

Денис Монастирський, міністр внутрішніх справ України;

Євген Єнін, перший заступник міністра внутрішніх справ;

Юрій Лубкович, державний секретар Міністерства внутрішніх справ;

Микола Анацький, заступник міністра внутрішніх справ;

Андрій Маринченко, заступник міністра внутрішніх справ;

Михайло Павлушко, начальник управління внутрішньої безпеки МВС;

Тетяна Шутяк, радниця міністра внутрішніх справ.

Також у катастрофі загинули весь екіпаж вертольота:

Олександр Василенко, командир;

Костянтин Коваленко, другий пілот;

Іван Касьянов, бортмеханік.

Крім того, загинули чотири мешканки Броварів, включно з однією дитиною:

Олена Пономаренко, 35 років;

Мілана Пономаренко, 6 років;

Марина Грановська, 50 років;

Тетяна Бойченко, 60 років.

Причини авіакатастрофи

Авіакатастрофа сталася 18 січня 2023 року. Вертоліт, на борту якого перебували керівництво і співробітники МВС, виконував рейс у зону бойових дій на Донбасі.

Фото з місця аварії вертольота МВС у Броварах Фото: Соцмережі

Серед причин авіакатастрофи розглядали технічну несправність, помилку пілота і навіть диверсію.

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27 листопада 2023 року Держбюро розслідувань повідомило про завершення вивчення обставин катастрофи гелікоптера у Броварах. За даними слідства, через складні погодні умови вертоліт виконував політ на гранично низькій висоті.

Яким запам'ятався Денис Монастирський

Журналісти видання "Суспільне" поспілкувалися з учителями, колегами, друзями й сусідами та іншими людьми, які знали Дениса Монастирського. Він запам'ятався всім, хто його знав, як розумна, інтелігентна, вихована і доброзичлива людина. Він був різнобічно розвиненим, захоплювався культурою, мистецтвом і спортом.

У школі Денис був відмінником, займався в театральній студії, брав участь у концертах. Після школи вступив до Хмельницького університету управління та права, який закінчив із відзнакою. Потім працював викладачем у цьому ж університеті.

У 2014 році Дениса Монастирського обрали народним депутатом України. У 2020 році став міністром внутрішніх справ. На цій посаді він пропрацював до своєї загибелі в авіакатастрофі в січні 2023 року.

Сусіди, друзі та колеги Дениса Монастирського кажуть, що він був дуже доброю і чуйною людиною. Він завжди допомагав тим, хто цього потребував.

Сусідка Тетяна Штукалюк пам'ятає Дениса Монастирського школярем: "Він виріс тут, і до школи ходив, і вчився в інституті, і одружився — жив тут. Він такий спортивний, завжди займався спортом, вранці бігав, потім — коли вони вже з Жанною жили разом, то теж разом спортом займалися. Я на подвір'ї квіти садила, а він завжди казав: "У вас такі гарні квіти". Дуже завжди хвалив. І коли я почула, що він загинув — цілий тиждень плакала".

Денис Монастирський з отцем Анатолієм Монастирським Денис Монастирський

1997 року Денис Монастирський успішно завершив навчання в 11-А класі Хмельницького міського колегіуму, отримавши водночас срібну медаль. За словами його матері, Алли Борисівни, перешкодою до отримання золотої медалі стала четвірка з російської мови. Ірина Стукалова, яка викладала інформатику Денису в старших класах, згадує його як одного зі "своїх" учнів, який брав активну участь у програмуванні та готувався до олімпіад. Навіть на обласному рівні він досягав успіху, виграючи на міському рівні. Ірина завжди вважала, що він призначений стати програмістом, відзначаючи його універсальні здібності.

Учитель біології, Валентин Говорун, також пам'ятає Дениса як веселого і товариського хлопчика, який виявляв відмінні навчальні результати. Він описує його як взірець у навчанні та поведінці, підкреслюючи його людяність і повагу до старших.

Прах Дениса Монастирського розвіяли в рідному місті Хмельницькому

Станіслав Крук, який працював радником Монастирського на громадських засадах, зустрівся з Денисом, коли тому було 17 років, і зазначає, що їх пов'язувала спільна культура.

"Якраз культура є тим основним стрижнем у житті Дениса Анатолійовича, яка зробила великий внесок у його становлення, його свідомість, його ставлення до світу і як формування нового керівника, керівника майбутнього. Працював у театральній студії, він дуже добре міг декламувати вірші. Він був ведучим багатьох концертів. Це все дало можливість для того, щоб у майбутньому, як міністр, він міг добре висловити думку чітко, зрозуміло", — розповів Крук.

Спочатку Станіслав Крук був помічником народного депутата Дениса Монастирського, а потім, коли Монастирський став міністром, Крук став його радником. Коли йому запропонували обійняти посаду міністра, Денис Монастирський консультувався зі Станіславом Круком, який порадив йому прийняти цю пропозицію.

"Коли йому запропонували йти міністром, він мені дзвонить, виходячи від Президента, каже: "Станіслав Леонідович — так і так, мені пропонують цю посаду". Я кажу: "Іди, бо якраз такі люди мають і змінювати державні установи", — згадує Крук.

Станіслав Крук розповідає, що частина праху Дениса Монастирського була розвіяна над Південним Бугом після його кремації. Цей процес відбувався за участю його матері в Хмельницькому.

Нагадаємо, 18 січня, у роковини трагедії в Броварах, депутати Київської міської ради підтримали рішення назвати вулицю на честь загиблого в авіакатастрофі Дениса Монастирського.