Тимчасово відпливала: в АРМА пояснили рух яхти Медведчука в Хорватії (фото)

За повідомленням Міністерства моря, транспорту й інфраструктури Хорватії, було здійснено оцінювання технічного стану судна, а саме плавучості й роботи двигунів.

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В Агентстві з розшуку та менеджменту активів (АРМА) пояснили, куди відпливала арештована яхта колишнього українського політика Віктора Медведчука Royal Romance, яка базується в хорватському порту Трогір. Зазначається, що вона тимчасово відчалювала для підтвердження її технічної спроможності. Про відплив яхти Медведчука написало хорватське медіа Dnevnik. Журналісти опублікували фото й зазначили, що яхта перебувала у порту з весни 2022 року.

На опубліковану медіа інформацію відреагували в АРМА. Зокрема, за повідомленням Міністерства моря, транспорту й інфраструктури, яхта відпливала для того, аби підтвердити її технічний стан, а саме плавучості й роботи двигунів.

Виведення яхти з причалу відбувалося згідно із рішенням хорватського Окружного суду м. Спліт. Також за перевіркою спостерігали поліцейські країни та капітан порту. Зазначається, що яхта відійшла о 10:35 і о 12:47 прибула назад.

Лист Міністерства моря, транспорту й інфраструктури Республіки Хорватія про проведення технічного тестування яхти Royal Romance Фото: АРМА

Хорватський суд ухвалив рішення про передачу на підставі запиту про міжнародну правову допомогу яхти Royal Romance. Заявляється, що правових перешкод для передачі судна немає.

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В АРМА кажуть, що планують продати судно після того, як проведуть його оцінку. Зазначається, що це буде перший продаж арештованого майна, яке перебуває за кордоном.

Арешт судна Royal Romance

Варто додати, що 92-метрову яхту під назвою Royal Romance експолітика Віктора Медведчука було арештовано в порту Рієка в березні 2022 року. Іноземні медіа писали, що також у цьому порту були розташовані ще судна російських олігархів.

Журналісти хорватського видання Dnevnik пишуть, що судно у 2015 році належало компанії Fregata Marine Ltd, яка зареєстрована на Маршалових островах. Власницею майна була дружина експолітика Оксана Марченко.

Утім, невдовзі, а саме у 2021 році, володіти судном стала інша компанія, яка зареєстрована також на Маршалових островах, Lanelia Holdings Ltd.

Минулого року в Агентстві з розшуку та менеджменту активів заявляли про те, що виставлять яхту на продаж. Зокрема, судно оцінюють у близько 200 мільйонів євро.

Нагадаємо, у квітня минулого року на Львівщині було арештовано майно дружини Віктора Медведчука. Ідеться про дві земельні ділянки в престижному туристичному районі, на яких розташована нелегальна нерухомість. Це арештоване майно оцінювали в майже 17,5 мільйона гривень.

Також влітку минулого року Державне бюро розслідування передало українським військовим заарештоване в рідні колишнього політика майно на суму понад 1 мільярд доларів. Зокрема, ЗСУ отримали автокран, 12 вантажівок, фургон, мікроавтобус і два позашляховики.