Пенсіонерам не потрібно залишати виплати на картці: пояснення Мінсоцполітики

Заступник міністра соціальної політики Дарина Марчак підкреслила, що блокування нарахування пенсії не означає, що людина втратила право на її отримання. Усі кошти акумулюються в ПФУ та чекають на пенсіонера протягом трьох років.

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Українським пенсіонерам краще не залишати гроші на банківських картках, а за можливості переважно знімати їх. Таку пораду дала перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак.

Вона підкреслила, що за бажанням накопичити гроші краще відкрити в банку депозитний рахунок. Але ось пенсійна соціальна картка для цього не підходить, оскільки пенсіонерам можуть блокувати так званий неактивний рахунок. Водночас заступниця міністра зауважила, що така практика діє не тільки в Україні.

Що таке неактивний рахунок

Блокування карткового рахунку для виплати Пенсійного фонду України (ПФУ) відбувається в тих випадках, коли пенсіонер не використовує гроші зі свого рахунку протягом 6 місяців. Якщо гроші не знімаються з картки, карткою не розраховуються, тобто якщо за карткою немає активних операцій протягом пів року, виплати ПФУ перестає нараховувати, а картка блокується.

Таке саме правило діє і щодо пенсіонерів, які отримують пенсію у відділеннях "Укрпошти". Якщо пенсіонер не приходить за грошима протягом 6 місяців, нарахування припиняються.

Вважається, що пенсіонери, які не звертаються за пенсією пів року, могли або померти, або в них відсутній доступ до рахунку.

Заступниця міністра звернула увагу, що це зовсім не означає, що пенсіонер втратив право на отримання пенсії. Просто ці гроші акумулюються на рахунках Пенсійного фонду й поки що не перераховуються людині ні на картку, ні для готівкової виплати.

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"Поки людина відновлює можливість отримувати свої гроші, ці гроші на неї чекають. Чекають не більше ніж 3 роки, але станом на зараз цей термін для тих людей, які отримували пенсії на тимчасово окупованих з 24 лютого 2022 року територіях, поки що не є актуальним", — додала перша заступниця міністра.

Щоб відновити пенсійні виплати, необхідно звернутися до Пенсійного фонду з документами, що підтверджують особу, та написати відповідну заяву-прохання. Також звернутися до ПФУ можна онлайн через офіційний веб-портал.

Під час блокування кошти залишаються замороженими і не використовуються. Після відновлення виплат пенсіонер отримає доступ до раніше заблокованих коштів.

Шахрайські дії

Ще одна причина, через яку в Міністерстві соціальної політики не радять зберігати гроші на банківській картці, — це шахрайські дії з рахунками. Як розповіла Дарина Марчак, уже зафіксовано чимало випадків, коли аферисти крадуть гроші з карток пенсіонерів, користуючись їхньою довірливістю або застосовуючи різні шахрайські схеми. Тому не варто надовго залишати гроші на картці, вважає заступник міністра.

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