Скандал з Bihus.Іnfo: голова СБУ зустрівся з послами G7 та пообіцяв захищати свободу слова

Василь Малюк розповів представникам "Великої сімки" про звільнення керівника Департаменту захисту національної державності та переформатування роботи певних підрозділів відомства.

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Голова Служби безпеки України (СБУ) Василь Малюк на зустрічі з послами країн G7 обговорив ситуацію щодо прослуховування команди Bihus.Іnfo, повідомив про кадрові рішення та запевнив, що не допустить порушення демократії у діяльності СБУ. Про це повідомили на сторінці Служби безпеки у Facebook.

Звільнили керівника ДЗНД

За інформацією у дописі, Малюк розповів послам про готовність Служби безпеки захищати свободу слова та надав їм відповіді щодо ситуації, яка склалася навколо редакції "Bihus.Іnfo"

Також очільник СБУ розповів про прийняті кадрові рішення, зокрема щодо звільненення керівника Департаменту захисту національної державності та переформатування роботи тих підрозділів ДЗНД, які "потребують змін та підсилення".

"Незалежність в роботі ЗМІ має бути забезпечена на 100%. Це той стандарт, який ми маємо високо тримати, особливо під час війни. Я не допущу жодних порушень цього надважливого принципу демократії у діяльності СБУ", — підкреслив Малюк.

Окрім того, голова Служби безпеки відзначив високий рівень взаємодії з партнерськими спецслужбами.

"Війна триває, перед нами стоять чергові випробування. Служба безпеки готує проведення нових спецоперацій. І, сподіваюся, вони будуть успішними", — зазначив Малюк.

Обговорили питання взаємодії

Як зазначають у СБУ, Василь Малюк та посли країн G7 обговорили питання взаємодії та демократичного розвитку України під час війни проти російських окупантів.

Крім того, голова Служби безпеки розповів іноземним партнерам про те, який внесок СБУ робить у захист України, протидіючи зовнішнім і внутрішнім ворогам. Зокрема, говорили про:

враження Кримського мосту;

витіснення РФ з Чорного моря за допомогою власних унікальних розробок надводних дронів;

знищення ворожої воєнної техніки, військових об’єктів та інфраструктури, яка забезпечує російський ВПК;

та інші спецоперації, що "змінюють картину війни".

"За майже 2 роки повномасштабної війни понад 930 наших бійців отримали державні нагороди, серед них — 12 Героїв України. Бійці СБУ знищили російської бронетехніки вартістю понад на 1 млрд доларів, знищили більше 500 танків. Також ми викрили 47 агентурних мереж ворога за рік. Усі цифри говорять самі за себе", — зазначив Малюк.

Зустріч з послами G7 у Києві 7 лютого

Хто був присутній на зустрічі

"Велику сімку" на відповідній зустрічі у Києві, яку ініціювала СБУ, представляли посли з різних країн, зокрема:

П’єр Франческо Дзадзо (Італія);

Гаель Вейсьєр (Франція);

Мартін Єґер (Німеччина);

Наталка Цмоць (Канада);

Кунінорі Мацуда (Японія);

а також заступник посла Ніколас Гаррокс (Велика Британія);

виконуючий обов’язки посла Джеймс Хоуп (США);

Азієр Сантіллан (представник ЄС в Україні).

Нагадаємо, депутати 6 лютого ухвалили рішення про виклик голови Служби безпеки України (СБУ) у Верховну Раду для доповіді щодо прослуховування спецслужбою журналістів проєкту Bihus.Info. Василь Малюк наголосив, що такі дії неприпустимі та вже спричинили низку кадрових рішень.

Також 6 лютого Офіс генерального прокурора України доручив слідчим ДБР здійснювати досудове розслідування в справі щодо стеження за командою Bihus.Іnfо.