"Знищує мишей краще за будь-якого котика": на позиціях ЗСУ оселився незвичайний звір (відео)

За словами лейтенанта ЗСУ з позивним "Алекс", йому доводилося зустрічати на передовій єнотів, хом'яків і багатьох інших тварин, проте ласку він побачив уперше.

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На позиціях військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ) завелася ласка. Відповідне відео опублікував лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" у своєму Telegram-каналі 2 березня.

"Рубрика у світі тварин ЗСУ", — йдеться у підписі до відео.

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Військовий зазначив, що раніше бачив на позиціях ЗСУ єнотів, хом'яків та інших тварин, однак такого звіра зустрів уперше.

"Кажуть, цей братик знищує мишей краще за будь-якого котика", — зазначив "Алекс".

Автор публікації не уточнив, як саме називається тварина, проте підписники військового впізнали на відео ласку.

На позиціях українських військових оселилася ласка

Нагадаємо, військовослужбовці ЗСУ врятували та прихистили в себе єнота, якого назвали Славко. За словами одного з українських захисників, тварина стає дедалі соціальнішою і "творить хаос".

ЗМІ також писали про те, що військовий Денис Обухов піклується про цуценят на фронті. За його словами, все почалося в місті Покровськ на Донеччині, де він служив разом із дівчиною Ганною, теж військовою, яка одного дня принесла собаку, який тимчасово перебував у місцевому притулку без піклування та турботи.