Майже зникла: Андрющенко показав, як виглядає забруднена річка Кальчік в Маріуполі

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У грудні 2022 року російські окупанти збудували перекриття через річку Кальчик, яка протікає через Маріуполь Донецької області. Тоді значну частину водного ресурса просто засипали землею зі шлаком, що зараз призвело до справжнього екоциду, повідомив радник мера Петро Андрющенко.

Він виклав кадри з наслідками, на якому помітно, до чого призвели серйозні порушення екосистеми.

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"Річка Кальчик в межах міста. Майже зникла", — прокоментував Андрющенко жахливі кадри забрудненої річки, яка через перекриття майже обміліла.

Нагадаємо, наприкінці травня в окупованому Маріуполі Азовське море "втекло" на сотні метрів. Про це розповів Петро Андрющенко, зазначивши, що під час цього "дивного явища" море відійшло від берега на рекордну відстань.

Також Фокус повідомляв, що в Маріуполі окупанти будують нову залізничну дорогу. Новий залізничний шлях дозволить включити існуючу гілку "Маріуполь-Асланове-Кальчик-Волноваха" в пряме сполучення з Ростовом-на-Дону і Таганрогом.

Жителі Маріуполя стверджують, що в їхньому місті знесли близько 465 багатоповерхових будинків. У кожному з них — від 100 до 200 квартир, власники яких залишилися без житла.

Тим часом у Маріуполі смертельно отруїлись четверо представників так званого "Приморського районного відділення Маріупольського ГУ МВС ДНР". Неякісний алкоголь окупантам підсунули представники українського підпілля.