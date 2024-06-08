Почти исчезла: Андрющенко показал, как выглядит загрязненная река Кальчик в Мариуполе

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В декабре 2022 года российские оккупанты построили перекрытие через реку Кальчик, которая протекает через Мариуполь Донецкой области. Тогда значительную часть водного ресурса просто засыпали землей со шлаком, что сейчас привело к настоящему экоциду, сообщил советник мэра Петр Андрющенко.

Он выложил кадры с последствиями, на котором заметно, к чему привели серьезные нарушения экосистемы.

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В Мариуполе оккупанты "прокололись" и показали, как поят горожан технической водой (видео, фото)

"Река Кальчик в черте города. Почти исчезла", — прокомментировал Андрющенко ужасные кадры загрязненной реки, которая из-за перекрытия почти обмелела.

Напомним, в конце мая в оккупированном Мариуполе Азовское море "убежало" на сотни метров. Об этом рассказал Петр Андрющенко, отметив, что во время этого "странного явления" море отошло от берега на рекордное расстояние.

Также Фокус сообщал, что в Мариуполе оккупанты строят новую железнодорожную дорогу. Новый железнодорожный путь позволит включить существующую ветку "Мариуполь-Асланово-Кальчик-Волноваха" в прямое сообщение с Ростовом-на-Дону и Таганрогом.

Жители Мариуполя утверждают, что в их городе снесли около 465 многоэтажных домов. В каждом из них — от 100 до 200 квартир, владельцы которых остались без жилья.

Тем временем в Мариуполе смертельно отравились четверо представителей так называемого "Приморского районного отделения Мариупольского ГУ МВД ДНР". Некачественный алкоголь оккупантам подсунули представители украинского подполья.