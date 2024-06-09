Ховаємось та перечікуємо: як у Херсоні під щоденними обстрілами вирощують квіти (відео)

Працівницям оранжереї доводиться доглядати за рослинами, практично кожного дня перебуваючи під обстрілами. Але свою роботу вважають вважливою, адже дарують людям відчуття радості.

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У Херсоні, якій щодня потерпає від обстрілів російської армії, все одно вирощують різноманітні квіти. Про це йдеться у сюжеті видання МОСТ.

Працівниці оранжереї кожного дня приходять на роботу, аби доглядати за рослинами. Але часто буває, що їм доводиться лягати між рядами та перечікувати обстріли.

"Тікали, ховалися. Перечекали, затихло, і все, ми вийшли. А було таке, що гатили так, що нас додому відпускали", – розповідає Юлія, яка доглядає за квітами.

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Іноді після ворожих прильотів з лівого берега Дніпра, який окупували росіяни, серед горщиків працівниці знаходять й уламки снарядів.

"Люди добре беруть саджанці. Хоча війна й триває, але потрібно якось відволікатися", — зазначає жінка.

Це підтверджує й мешканець Херсона на ім'я Олександр, який, за його словами, вже увосьме приїжджає за квітами, які йому припали до душі.

"Воно так усе красиво цвіте", — посміхається чоловік.

Нагадаємо, у квітні видання New York Times писало, у Херсоні, поруч із лінією фронту, проживало близько 60 тисяч осіб, хоча до початку повномасштабного вторгнення РФ цифра була в п'ять разів більшою.

"Суспільне" розповідало про Юлію Коблик із Кропивницького, яка прихистила у себе вдома 72 хом'яків. Їх господарі тікали з Херсонщини через обстріли і не могли взяти із собою тваринок.

Нагадаємо також, кішка, яка, злякавшись вибухів незадовго після деокупації Херсона, втекла з дому і загубилася. Вона повернулася до своєї господині лише через рік і два місяці.