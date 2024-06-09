Прячемся и пережидаем: как в Херсоне под ежедневными обстрелами выращивают цветы (видео)
Работницам оранжереи приходится ухаживать за растениями, практически каждый день находясь под обстрелами. Но свою работу считают важной, ведь дарят людям ощущение радости.
В Херсоне, который ежедневно страдает от обстрелов российской армии, все равно выращивают разнообразные цветы. Об этом говорится в сюжете издания МОСТ.
Работницы оранжереи каждый день приходят на работу, чтобы ухаживать за растениями. Но часто бывает, что им приходится ложиться между рядами и пережидать обстрелы.
"Убегали, прятались. Переждали, затихло, и все, мы вышли. А было такое, что били так, что нас домой отпускали", — рассказывает Юлия, которая ухаживает за цветами.Важно
Иногда после вражеских прилетов с левого берега Днепра, который оккупировали россияне, среди горшков работницы находят и обломки снарядов.
"Люди хорошо берут саженцы. Хотя война и продолжается, но нужно как-то отвлекаться", — отмечает женщина.
Это подтверждает и житель Херсона по имени Александр, который, по его словам, уже в восьмой раз приезжает за цветами, что пришлись ему по душе.
"Оно так все красиво цветет", — улыбается мужчина.
Напомним, в апреле издание New York Times писало, в Херсоне, рядом с линией фронта, проживало около 60 тысяч человек, хотя до начала полномасштабного вторжения РФ цифра была в пять раз больше.
"Суспільне" рассказывало о Юлии Коблик из Кропивницкого, которая приютила у себя дома 72 хомяков. Их хозяева бежали с Херсонщины из-за обстрелов и не могли взять с собой животных.
Напомним также, кошка, которая, испугавшись взрывов незадолго после деоккупации Херсона, сбежала из дома и потерялась. Она вернулась к своей хозяйке только через год и два месяца.