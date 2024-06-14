Розкрив рух Archer та M777: адміністратору каналу Supernova+ загрожує 8 років в'язниці, деталі

Адміністратор Telegram-каналу, який поширював несанкціоновану інформацію про ЗСУ, може опинитись за ґратами на термін від трьох до восьми років. Поки що він проведе два місяці у Запорізькому СІЗО, ідеться в ухвалі суду.

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Житель Запоріжжя адміністрував Telegram-канал, у якому регулярно викладав інформацію про переміщення військової техніки ЗСУ. Слідчі Національної поліції помітили його діяльність на початку 2024 року і відкрили кримінальне провадження. Суд погодився затримати підозрюваного. Про деталі справи ідеться в ухвалі, опублікованій на порталі Єдиного державного реєстру судових рішень.

Ухвала стосується справи № 331/3276/24, яка стосується підозри у вчиненні злочину за ч. 1 та 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу. Стаття стосується несанкціоновано поширення інформації про переміщення зброї та військової техніки ЗСУ — саме у таких діях підозрюють громадянина, ім'я якого не вказується. Слідчі зауважили з десяток дописів у Telegram-каналі, у яких ішлося про рух техніки, що неприпустимо в умовах воєнного стану. Встановили, що першоджерело відео — канал Supernova+. Суд погодився, що адміністратора цього каналу слід затримати: він перебуватиме в Запорізькому слідчому ізоляторі 60 днів: із 5 червня 2024 року до 4 серпня 2024 року.

Справа щодо ЗСУ - ухвала суду щодо адміністратора Телеграм-каналу Supernova+ Фото: Скриншот

У тексті ухвали розповідаються деталі злочину. Зокрема, пишуть про два випадки. Перший випадок — публікація про переміщення САУ Archer, яку зробили 9 січня 2024 року о 23:17. Другий — публікація про фортифікаційні споруди, розміщена у соцмережі 21 лютого 2024 року. Також була серія інших дописів з 23 лютого по 24 квітня, у яких розповідали про бронетранспортери, БМП Bradly, гаубиці М777, які переїздили через польсько-український кордон.

Справа щодо ЗСУ - інформація про рух САУ "Арчер" Фото: Скриншот Справа щодо ЗСУ - інформація про рух БМП і гаублиці М777 Фото: Скриншот

Слідчі пояснили, що після першої появи у Telegram відповідні відео та фото без обмежень поширились у соцмережі. Але першоджерелом цього був Telegram-канал Supernova+. Саме адміністратор цього каналу опинився в СІЗО за підозрою у кримінальному злочині за ст. 114-2 КК. Якщо суд визнає його провину, то може посадити в колонію на максимальний термін — до восьми років.

Справа щодо ЗСУ - інформаця слідчих про назву Телеграм-каналу Фото: Скриншот

Зазначимо, імені підозрюваного в ухвалі не вказано. У "шапці" профілю можна побачити фото чоловіка, який, ймовірно, і є адміністратором каналу.

Справа щодо ЗСУ - фотографія у профілі каналу, який поширював заборонену інформацію Фото: Telegram

У Telegram-каналі "Джокер" вказують ім'я адміністратора Supernova+ — В'ячеслав Блажко. У дописі, опублікованому у березні 2023 року, розповідається про деякі інші аспекти його діяльності. Наголосимо, правоохоронці не називали імені підозрюваного, тому інформація потребує підтвердження.

Справа щодо ЗСУ - фото та ім'я можливого адміністратора Supernova+ Фото: Скриншот

У каналі, про який ідеться, останні два дописи опубліковані 5 червня о 0:13 та 8:01— саме у день взяття під варту. Якщо пролистати повідомлення до 9 січня 2024 року, то можна і далі побачити відео з САУ Archer, які виклав підозрюваний.

Раніше Фокус розповідав про інші кримінальні провадження щодо громадян, які поширювали таємну інформацію про рух української зброї. Наприклад, у лютому 2024 року була справа блогера Китаю, який регулярно знімав та публікував роботу сил ППО України. Після цього він розміщував відео на YouTube, де їх могли побачити усі охочі. Ще один випадок стосувався службовця з Національної гвардії, який "зливав" інформацію представникам ЗС РФ.