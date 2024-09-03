Вимагали відстрочку: прикордонники зняли з рейсового автобуса 20-річного студента, — ЗМІ

За словами Данила Богуна, він прямував до столиці з братом і сестрою з нагоди спеціального заходу для програмістів. Під час перевірки документів на одному з пунктів пропуску у 20-річного хлопця почали вимагати відстрочку від мобілізації, яка йому за законом не потрібна. На момент публікації матеріалу пресслужба ДПСУ не коментувала інцидент.

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Прикордонники могли висадити 20-річного студента з автобуса Ізмаїл-Київ, адже в нього нібито не було відстрочки від ТЦК і СП. Про це розповів Android-розробник Данило Богун, передає видання Dev.ua.

Студент 4-го курсу КПІ факультету інформації та обчислювальної техніки в середині серпня дізнався про захід для програмістів під назвою Dou Picnic, який відбувся в Києві в останній день літа. Разом із братом Максимом Богуном та сестрою Єлизаветою Маєвською, які також є IT-фахівцями, було вирішено поїхати туди.

Підготовка зайняла кілька тижнів: Данило Богун роздрукував резюме, купив квитки і тепер залишилося просто дочекатися 30 серпня і сісти на автобус. Цього дня, під час поїздки Ізмаїл-Київ і стався інцидент, за словами студента.

"Ми спокійно виїхали з Ізмаїла, заряджені позитивом, але на шляху до Одеси на пункті пропуску Маяки-Удобне об 11-й годині ночі нас просто висадили з автобуса прикордонники 25 Білгород-Дністровського загону через те, що ми не мали відстрочки від військкомату, яка нам, 20-річним студентам, не потрібна згідно із законом. Подивившись усі наші документи (паспорт, студентський квиток, військово-обліковий документ, "Резерв+"), і попри те, що ми часто їздимо цим маршрутом і ніколи не мали проблем, наші прохання про те, щоб нас пропустили і не залишали за 200 км від дому на трасі вночі, не подіяли", — розповів Данило Богун.

У спілкуванні з IT-фахівцями вівся діалог російською мовою і при цьому використовувалася нецензурна лексика в грубій формі. Перед цим, як розповіли прикордонники, надійшов наказ про те, щоб студентів без відстрочки не пропускали.

При цьому жодних офіційних документів "туристам" не надали навіть після прохання, лише запропонувавши скласти адміністративний протокол за фактом правопорушення при перетині прикордонної смуги, що не відповідало дійсності.

"Звернувшись до ТЦК, нам сказали, що таких вимог не може бути. Також це не єдиний випадок, коли студентів розвертали додому і не давали можливості доїхати на навчання. Варто зазначити, що ми навіть не є військовозобов'язаними, бо нам ще немає 25 років. Виходить, що люди з Одеси, Львова та інших міст можуть пересуватися країною, а 20-річні студенти, які оновили свої дані і хочуть поїхати до Києва за два дні до початку навчального року, не можуть — тільки тому, що вони живуть в іншій частині України", — продовжив Данило Богун.

Ближче до 01:30 за "туристами" приїхали родичі і до 4 ранку трійця вже була вдома. Данило Богун зазначив, що весь наступний день дивився в соціальних мережах кадри із заходу, який планував особисто відвідати, але все пішло не за планом.

Ані в Державній прикордонній службі України, ані в Південному регіональному управлінні ДПСУ жодним чином не коментували інцидент, який трапився з трьома українцями на момент публікації матеріалу.

Нагадаємо, 18 липня повідомлялося, що на блокпосту в Закарпатті чоловік поранив ножем прикордонника. Проти водія прикордонники могли застосувати фізичну силу та сльозогінний газ. На жителя Закарпаття оформили адміністративний протокол за порушення прикордонного режиму та злісну непокору.

21 серпня повідомлялося, що з початком туристичного сезону чоловіки частіше незаконно перетинають кордон. Частіше це відбувається в гірській місцевості, а ось на рівнинній території ситуація дещо відрізняється. Також ситуація змінилася з часом: якщо раніше було багато мігрантів у бік України, то зараз почастішали спроби незаконного виїзду з країни.