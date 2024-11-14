Сусід з будинку голови МСЕК Крупи після обшуків у дворі знайшов 2 сумки з грошима

3 жовтня у домовій групі в Вайбер жителів будинку Тетяни Крупи надійшло повідомлення від одного з мешканців, який запитав, чиї сумки перебувають на подвір'ї будинку від ранку.

На Хмельниччині житель будинку, де мешкала очільниця МСЕК Тетяна Крупа, і де працівники ДБР проводили обшуки, місцевий житель знайшов 2 сумки з грошима. Про це йдеться в ухвалі Вищого антикорупційного суду.

Чоловік виступив свідком на суді. Він пояснив, що мешкає у будинку, в якому слідчі Державного бюро розслідувань проводили обшук. Там же мешкала підозрювана очільниця Хмельницької обласної медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа.

За словами чоловіка, він займався питаннями обслуговування будинку, зокрема щодо відеонагляду, функціонування воріт, та інших робіт.

Він розповів, що 3 жовтня у домовій групі в Вайбер надійшло повідомлення від одного з мешканців, який запитав, чиї сумки перебувають на подвір'ї будинку від ранку.

Він виявив сумки, про які йшлося, і відкрив їх. У сумках були гроші — купюри доларів США.

Чоловік розповів, що хотів знайти власника, тому гроші сховав у багажник авто.

Справа голови МСЕК Тетяни Крупи: що відомо

Нагадаємо, 3 жовтня працівники ДБР провели обшуки в робочому кабінеті і за місцем проживання очільниці Хмельницької МСЕК, де виявили 100 тисяч доларів, медичні документи з ознаками підроблення, а також списки "ухилянтів" із прізвищами та фіктивними діагнозами.

16 жовтня стало відомо, головна лікарка обласної медико-соціальної експертизи Тетяна Крупа, масово оформляла свідоцтва про інвалідність для прокурорів області.

7 жовтня Тетяну Крупу відправили під варту на два місяці із можливістю внесення застави у 500 млн гривень. Керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК підозрюють у незаконному збагаченні.