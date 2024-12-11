Загибель хлопця на канатній дорозі в Києві: з'явились нові подробиці трагедії (фото)

Правоохоронці повідомили про підозру п'ятьом особам. Серед них — колишній інженер з технічного нагляду КП "Плесо", якого звинувачують в службовій недбалості.

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В результаті розслідування кримінального провадження щодо обриву канатної дороги через Дніпро в Києві та загибелі 20-річного чоловіка повідомлено про підозру п’ятьом особам. Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що чотирьом особам повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, яке спричинило загибель людини (ч. 2 ст. 272 КК України). Йдеться про проєктанта атракціону, директора підприємства, що виграло конкурс на облаштування канатної переправи, експерта приватної експертної установи, який проводив огляд атракціону, та підприємця, який управляв канатною дорогою з 2024 року. Колишньому інженеру з технічного нагляду КП "Плесо" повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України).

Обрив канатної дороги в Києві: обставини справи

В Генпрокуратурі зазначили, що 20 жовтня 2020 року один із Департаментів Київської міськради оголосив конкурс із залучення інвестора до реалізації проєкту "Облаштування атракціону канатна переправа через річку Дніпро від арки Дружби народів до Труханового острова". Переможцем конкурсу стало приватне товариство, з яким уклали договір на облаштування канатної переправи. У 2024 році переможець конкурсу передав атракціон в управління фізичній особі-підприємцю.

21 липня 2024 року під час перебування на атракціоні хлопця сталевий канат канатної дороги обірвався, внаслідок чого хлопець упав у Дніпро та загинув. Встановлено, що проєктантом атракціону допущено низку прорахунків. Зокрема, використовувався канат, який не призначений для атракціонів, що й призвело до його обриву. Водночас директор товариства затвердив цей технічний проєкт.

Перед передачею атракціону в управління ФОПу для отримання дозволу на виконання робіт з підвищеною небезпекою було проведено експертизу канатної переправи. Експерт приватної експертної установи не звернув увагу на невідповідність встановленого канату цільовому призначенню, а підприємець повинен був здійснювати його щоденний огляд перед початком роботи та реагувати на неналежний стан каната. В свою чергу колишній інженер з технічного нагляду КП "Плесо" відповідав за безпечну експлуатацію об’єктів комунального підприємства та згідно з посадовими обов’язками повинен був здійснювати належний контроль за станом атракціону.

Наразі триває досудове розслідування. В прокуратурі додали, що встановлюються інші особи, чиї дії чи бездіяльність призвели до трагічної загибелі відвідувача канатної переправи.

Загибель хлопця на атракціоні: що передувало

Нагадаємо, 21 липня у Києві на атракціоні біля пішохідного Паркового мосту між Подолом і Трухановим островом через обрив канатної дороги загинув чоловік. Його тіло було виявлено лише наступного дня.

Встановлено, що загиблий катався на атракціоні разом зі своїм старшим братом. Проте під час трагедії один із хлопців завершував свій спуск, а тому "успішно приземлився", тоді як інший упав у воду. Було розпочато кримінальне провадження та зазначалось, що винуватці трагедії можуть отримати покарання до восьми років тюрми.

Власник канатної дороги прокоментував загибель хлопця. Він зазначив, що буде співпрацювати зі слідством.

Пізніше стало відомо, що атракціон намагалися закрити 2021 року, але завдяки процесуальним зволіканням він ще функціонував. Офіс генерального прокурора України подавав до Господарського суду Києва позов із проханням визнати тролей незаконним.

Ця трагедія стала причиною закриття ще одного атракціону в Києві. Стало відомо, що перестав функціонувати роуп-джампінг з пішохідного мосту.