Гибель парня на канатной дороге в Киеве: появились новые подробности трагедии (фото)

Правоохранители сообщили о подозрении пяти лицам. Среди них — бывший инженер по техническому надзору КП "Плесо", которого обвиняют в служебной халатности.

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В результате расследования уголовного производства относительно обрыва канатной дороги через Днепр в Киеве и гибели 20-летнего мужчины сообщено о подозрении пяти лицам. Об этом говорится в сообщении Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что четырем лицам сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель человека (ч. 2 ст. 272 УК Украины). Речь идет о проектанте аттракциона, директоре предприятия, выигравшего конкурс на обустройство канатной переправы, эксперте частного экспертного учреждения, который проводил осмотр аттракциона, и предпринимателе, который управлял канатной дорогой с 2024 года. Бывшему инженеру по техническому надзору КП "Плесо" сообщено о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Обрыв канатной дороги в Киеве: обстоятельства дела

В Генпрокуратуре отметили, что 20 октября 2020 года один из Департаментов Киевского горсовета объявил конкурс по привлечению инвестора к реализации проекта "Обустройство аттракциона канатная переправа через реку Днепр от арки Дружбы народов до Труханова острова". Победителем конкурса стало частное общество, с которым заключили договор на обустройство канатной переправы. В 2024 году победитель конкурса передал аттракцион в управление физическому лицу-предпринимателю.

21 июля 2024 года во время пребывания на аттракционе парня стальной канат канатной дороги оборвался, в результате чего парень упал в Днепр и погиб. Установлено, что проектантом аттракциона допущен ряд просчетов. В частности, использовался канат, который не предназначен для аттракционов, что и привело к его обрыву. В то же время директор общества утвердил этот технический проект.

Перед передачей аттракциона в управление ФЛП для получения разрешения на выполнение работ с повышенной опасностью была проведена экспертиза канатной переправы. Эксперт частного экспертного учреждения не обратил внимание на несоответствие установленного каната целевому назначению, а предприниматель должен был осуществлять его ежедневный осмотр перед началом работы и реагировать на ненадлежащее состояние каната. В свою очередь бывший инженер по техническому надзору КП "Плесо" отвечал за безопасную эксплуатацию объектов коммунального предприятия и согласно должностным обязанностям должен был осуществлять надлежащий контроль за состоянием аттракциона.

Сейчас продолжается досудебное расследование. В прокуратуре добавили, что устанавливаются другие лица, чьи действия или бездействие привели к трагической гибели посетителя канатной переправы.

Гибель парня на аттракционе: что предшествовало

Напомним, 21 июля в Киеве на аттракционе возле пешеходного Паркового моста между Подолом и Трухановым островом из-за обрыва канатной дороги погиб мужчина. Его тело было обнаружено только на следующий день.

Установлено, что погибший катался на аттракционе вместе со своим старшим братом. Однако во время трагедии один из ребят завершал свой спуск, а потому "успешно приземлился", тогда как другой упал в воду. Было начато уголовное производство и отмечалось, что виновники трагедии могут получить наказание до восьми лет тюрьмы.

Владелец канатной дороги прокомментировал гибель парня. Он отметил, что будет сотрудничать со следствием.

Позже стало известно, что аттракцион пытались закрыть в 2021 году, но благодаря процессуальным проволочкам он еще функционировал. Офис генерального прокурора Украины подавал в Хозяйственный суд Киева иск с просьбой признать троллей незаконным.

Эта трагедия стала причиной закрытия еще одного аттракциона в Киеве. Стало известно, что перестал функционировать роуп-джампинг с пешеходного моста.