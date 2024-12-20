Дипустанови низки країн постраждали внаслідок ранкової атаки РФ на Київ, — МЗС (фото, відео)

Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що всі посольства розміщені в одному будинку, який зазнав пошкоджень внаслідок атаки РФ на столицю. В МЗС додали, що іноземні дипломати не постраждали.

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Речник МЗС України Георгій Тихий заявив, що амбасади низки країн постраждали внаслідок атаки ЗС РФ на Київ зранку 20 грудня. Про це він повідомив під час брифінгу для представників медіа, передає "Радіо Свобода".

За словами Тихого, мова йде про посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії.

"Всі ці посольства розміщені в одному будинку, який отримав істотні пошкодження в результаті російського ракетного удару. У приміщеннях вибиті вікна, двері, фрагменти стель. Росія знову підтверджує свій статус абсолютного варвара", — сказав Тихий.

Наразі внаслідок атаки жоден з представників дипломатичного корпусу не постраждав.

Згодом португальська телерадіокомпанія RTP повідомила, що МЗС Португалії викликало повіреного у справах РФ в Лісабоні через наслідки атаки ЗС РФ на дипустанову в Києві. Голова МЗС Паулу Ранжел заявив, що пошкодження посольства заслуговує суворої дипломатичної реакції.

"Це заслуговує на найсуворіший осуд, будь-який напад Російської Федерації на Україну і місто Київ заслуговує на наш осуд. Але абсолютно неприйнятним є те, що можуть бути напади, які впливають на дипломатичні об'єкти", — заявив пан Ранжел.

Ранкова атака на Київ 20 грудня — що відомо

Нагадаємо, 20 грудня ЗС РФ обстріляли столицю України з використання п'яти балістичних ракет типу "Іскандер-М"/KN-23". Внаслідок атаки загинула одна людина, 11 постраждали. Наразі без тепла у Києва залишилось 630 житлових будинків, 16 лікувальних закладів, 17 шкіл і 13 дитячих садочків.

Згодом стало відомо, що внаслідок російського обстрілу Києва пошкоджений костел Святого Миколая. Вибухова хвиля потрощила великий кольоровий вітраж та вибила вікна.

Пізніше російське Міноборони повідомило, що ранкова атака на Київ була "відповіддю" на удар ЗСУ по заводу в Ростовській області. РФ переконує, що вразило нібито пункт управління СБУ, КБ "Луч" і позиції ЗРК "Patriot". Однак на момент публікації РФ не надала жодних об'єктивних доказів своєї заяви.