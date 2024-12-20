Дипучреждения ряда стран пострадали в результате утренней атаки РФ на Киев, — МИД (фото, видео)

Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что все посольства размещены в одном здании, которое получило повреждения в результате атаки РФ на столицу. В МИД добавили, что иностранные дипломаты не пострадали.

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Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что посольства ряда стран пострадали в результате атаки ВС РФ на Киев утром 20 декабря. Об этом он сообщил во время брифинга для представителей СМИ, передает "Радио Свобода".

По словам Тихого, речь идет о посольствах Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории.

"Все эти посольства размещены в одном здании, которое получило существенные повреждения в результате российского ракетного удара. В помещениях выбиты окна, двери, фрагменты потолков. Россия снова подтверждает свой статус абсолютного варвара", — сказал Тихий.

В результате атаки ни один из представителей дипломатического корпуса не пострадал.

Впоследствии португальская телерадиокомпания RTP сообщила, что МИД Португалии вызвал поверенного в делах РФ в Лиссабоне из-за последствий атаки ВС РФ на дипучреждение в Киеве. Глава МИД Паулу Ранжел заявил, что повреждение посольства заслуживает строгой дипломатической реакции.

"Это заслуживает самого сурового осуждения, любое нападение Российской Федерации на Украину и город Киев заслуживает нашего осуждения. Но абсолютно неприемлемым является то, что могут быть нападения, которые влияют на дипломатические объекты", — заявил господин Ранжел.

Утренняя атака на Киев 20 декабря — что известно

Напомним, 20 декабря ВС РФ обстреляли столицу Украины с использования пяти баллистических ракет типа "Искандер-М"/KN-23". В результате атаки погиб один человек, 11 пострадали. Сейчас без тепла в Киеве осталось 630 жилых домов, 16 лечебных учреждений, 17 школ и 13 детских садов.

Впоследствии стало известно, что в результате российского обстрела Киева поврежден костел Святого Николая. Взрывная волна разбила большой цветной витраж и выбила окна.

Позже российское Минобороны сообщило, что утренняя атака на Киев была "ответом" на удар ВСУ по заводу в Ростовской области. РФ убеждает, что поразило якобы пункт управления СБУ, КБ "Луч" и позиции ЗРК "Patriot". Однако на момент публикации РФ не предоставила никаких объективных доказательств своего заявления.