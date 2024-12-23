Збили замок та викрали катафалк: в поліції розповіли про мотиви викрадачів і як їх покарають (фото)

Поліція витратила пару годин, щоб розкрити злочин з викраденням катафалка із зачиненого на замок гаража. На церковне майно посягнули підлітки, які гуляли посеред ночі.

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Сільська церква ховала катафалк у гаражі, зачиненому на замок, та сподівалась, що цього досить для захисту від крадіїв. Однак замок та освячена територія не зупинила зловмисників, які вирішили викрасти авто і покататись в ньому по навколишніх полях. Про те, як викрили викрадачів, розповіли на порталі ГУ Нацполіції Тернопільської області.

Правоохоронці повідомили, що інцидент стався зранку 23 грудня у селі Старий Олексинець Кременецького району Тернопільської області. Про подію стало відомо після того, як церковний староста прийшов на роботу і помітив відчинені навстіж двері гаража біля церкви. Всередині мав би стояти катафалк — УАЗ-3303 зі знятими бортами. Коли поліція прибула на місце злочину, то виявили, що зловмисники дістались до гаража, зірвавши замок. Машину відшукали неподалік — посеред поля за селом, ідеться у статті на порталі відомства.

На фото, зроблених поліцейськими, бачимо старий автомобіль поруч з калюжею і полем, а також цегляний гараж, у якого двері для міцності оббиті металом.

Викрадення авто - як викладає катафалк села Старий Олексинець Фото: Нацполіція Викрадення авто - як викладаж гараж для катафалка Фото: Нацполіція

По гарячих слідах провели розслідування і встановили можливих крадіїв катафалка, розповіли правоохоронці вже о 12 год. 23 грудня. Крадіями виявились троє неповнолітніх — 15-літній, 16-літній, 17-літній. Як з'ясувалось, посеред ночі вони дійсно зірвали замок гаража, зуміли завести УАЗ, виїхали назовні та попрямували у бік поля, щоб покататись. Довго не катались, оскільки автомобіль зламався, розповіли деталі справи поліцейські. Підлітки не змогли пояснити, що саме їх підштовхнуло до злочину, ідеться у статті.

"Мотиви свого вчинку хлопці пояснити не змогли", — заявили підлітки.

Імен дітей, які викрали катафалк, або їхні фото Нацполіція не оприлюднила. Трьох підлітків підозрюють у злочині за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу — групова крадіжка авто. Можливе покарання за такий злочин — тюрма на строк від п'яти до восьми років. Наголосимо, що у ст. 22 Кримінального кодексу перелічено злочини, за які карають громадян, починаючи з 14 років: у переліку є ч. 2 с. 289, тобто викрадення транспортного засобу.

Зазначимо, 11 грудня поліція Івано-Франківської області розповіли про інший інцидент з церковним майном. Згідно з даними правоохоронців, місцевий житель викрав "Ниву", яка належала монастирю. Про мотиви фігуранта відомо більше, ніж про мотиви підлітків, які вкрали катафалк. З його слів, авто було потрібне, щоб кіз відвести з одного села в інше.

Нагадуємо, в грудні на порталі "Опендатабот" розповіли, які машини найчастіше викрадають в Україні: УАЗ-катафалків у списку немає.